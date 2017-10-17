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Posted 17 октября 2017, 06:29

Published 17 октября 2017, 06:29

Modified 17 августа 2022, 09:23

Updated 17 августа 2022, 09:23

Комсомольчане выиграли всероссийский турнир по греко-римской борьбе

17 октября 2017, 06:29
Сюжет
Спорт
Участниками состязаний стали большее 100 спортсменов из 16 регионов России

В Комсомольске-на-Амуре в спортцентре «Орлан» прошёл всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвящённый памяти героев-дальневосточников. Он собрал больше 100 спортсменов из 16 регионов России. Большую часть главных наград завоевали представители Хабаровского края.

Воспитанники тренера Виталия Стручкова заняли весь пьедестал почёта в весовых категориях до 59 и до 71 килограммов. Обладателями медалей стали Кирилл Банель, Иван Максимов, Егор Обухов, Игорь Хисамутдинов, Дмитрий Морозов и Алексей Михайленко. В общей сложности, на счёту комсомольчан два первых, четыре вторых и восемь третьих мест.

Как сообщает пресс-служба краевого министерства физической культуры и спорта, хабаровские борцы стали обладателями четырёх медалей. Бронзовые награды завоевали Владислав Смышляев и Баграт Назарян, Дмитрий Асанов стал серебряным призёром соревнований, а Борис Королёв стал победителем в супертяжёлой весовой категории.

Ещё две медали завоевали спортсмены Хабаровский края на XV всероссийском турнире по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР Алексея Ковалёва. Соревнования проходили в Благовещенске. Бронзовым призёром соревнований стал Никита Пузырев, а серебряной награды удостоился Нурлан Бабаев.

На этой неделе всероссийский турнир по вольной борьбе «Ерофей Хабаров» пройдёт в дальневосточной столице в универсальный краевой спортивный комплекс стадиона имени Ленина. Предварительные поединки начнутся 19 октября в 11:00, церемония открытия соревнований состоится в 12:00. На следующий день, 20 октября, пройдут финальные схватки в восьми весовых категориях у мужчин и в шести — у женщин.

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