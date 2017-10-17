Комсомольчане выиграли всероссийский турнир по греко-римской борьбе

На этой неделе всероссийский турнир по вольной борьбе «Ерофей Хабаров» пройдёт в дальневосточной столице в универсальный краевой спортивный комплекс стадиона имени Ленина. Предварительные поединки начнутся 19 октября в 11:00, церемония открытия соревнований состоится в 12:00. На следующий день, 20 октября, пройдут финальные схватки в восьми весовых категориях у мужчин и в шести — у женщин.