Тарасенко не хватает поддержки приморцев в рейтинге SexyGuber

Posted 17 октября 2017, 11:29
Published 17 октября 2017, 11:29
Modified 17 августа 2022, 10:18
Updated 17 августа 2022, 10:18
Telegram-каналы широко развивают тему недавних назначений глав субъектов РФ, причём обсуждают не только их биографии, причины прихода к власти и первые заявления. Среди критериев, по которым врио губернаторов оценивают в Сети, - характер и способность нравиться женщинам, сообщает РИА «Восток-Медиа».
17 октября в Сети началось голосование за «самого сексуального» из назначенных осенью глав регионов. Продвигает тему Telegram-канал SexyGuber. В том числе в необычном рейтинге фигурирует Андрей Тарасенко, которого президент Владимир Путин 4 октября назначил врио губернатора Приморского края.
«Душу подводника под пиджак не спрячешь. Но он и на суше очень даже ничего», - считает автор, скрывающийся за фото длинноволосой блондинки.
Сейчас Андрей Тарасенко занимает второе место с результатом 16 %. Третье – у красноярского врио губернатора Александра Усса (13 %), про которого говорят - "шарм политика-тяжеловеса".
А лидером интернет-голосования пока является Михаил Ведерников из Псковской области (30%) - "идеальный актёр боевика, по недоразумению заключенный в оболочку регионального чиновника".
«Давайте-ка накрутим голосов нашему врио Андрею Владимировичу!», - предлагает один из немногих местных каналов, «Приморский политолог».
Голосование продлится до 24 октября включительно.