Путин пригласил экс-губернатора Приморья с женой на новогоднюю вечеринку

«Скоро Новый год, и я выражаю надежду вас всех ещё поздравить на приёме в Кремле. Я всех вас, как у нас заведено было, в конце года вместе с жёнами приглашаю на кремлёвский приём, и всех остальных коллег, которые оставили места работы в качестве руководителей регионов, мы тоже пригласим», - заявил Путин во время встречи.