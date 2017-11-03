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Posted 3 ноября 2017, 04:32

Published 3 ноября 2017, 04:32

Modified 1 сентября 2022, 02:55

Updated 1 сентября 2022, 02:55

Путин пригласил экс-губернатора Приморья с женой на новогоднюю вечеринку

3 ноября 2017, 04:32
Президент России не спешит расставаться с бывшим руководителем региона

Президент России Владимир Путин пригласил бывшего губернатора Приморского края Владимира Миклушевского с супругой Ириной на торжественный предновогодний приём в Кремль. Такое заявление глава государства сделал во время встречи с экс-главами регионов, ушедшими в отставки осенью этого года, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Встреча Путина с VIP-безработными состоялась накануне в Московской области. На ней присутствовали бывшие руководители Дагестана, Новосибирской, Ивановской, Самарской, Омской, Орловской, Нижегородской областей, Ненецкого автономного округа, Приморского и Красноярского краёв.

Президент страны поблагодарил всех за проделанную работу, сказал, что все они остаются частью его большой команды, пообещал помогать в дальнейшем и даже представил их к государственным наградам. Ко всему прочему, Владимир Путин пригласил экс-глав на новогодний вечер.

«Скоро Новый год, и я выражаю надежду вас всех ещё поздравить на приёме в Кремле. Я всех вас, как у нас заведено было, в конце года вместе с жёнами приглашаю на кремлёвский приём, и всех остальных коллег, которые оставили места работы в качестве руководителей регионов, мы тоже пригласим», - заявил Путин во время встречи.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, глава государства встретился с 10 экс-губернаторами регионов, в том числе с Владимиром Миклушевским. Президент не просто поблагодарил всех собравшихся, но и заявил, что все экс-главы будут представлены к государственным наградам за конкретную работу в регионах.

4 октября Владимир Миклушевский ушёл в отставку с поста губернатора. Перед отъездом из Владивостока он заметил: «Не ошибается только тот, кто ничего не делает». Также Миклушевский сказал, что по-хорошему завидует новому главе региона Андрею Тарасенко, сам же он получил предложение о работе в Москве – какое именно, не уточнил.

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