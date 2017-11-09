Вратарь хабаровского «Амура» стал лучшим в КХЛ

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что «тигры» преодолели полосу неудач и, наконец, почувствовали вкус побед. На своём льду подопечные Андрея Мартемьянова сначала обыграли в овертайме нижнекамский «Нефтехимик» — 5:4, затем взяли верх над казанским «Ак Барсом» — 3:1, обошли с таким же счётом уфимский «Салават Юлаев» и завершили серию «сухой» победой над ХК «Сочи» —2:0.