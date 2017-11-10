В Приморском крае выбирают самых достойных на съезд «Единой России»

Posted 10 ноября 2017, 00:44
Published 10 ноября 2017, 00:44
Modified 17 августа 2022, 09:19
Updated 17 августа 2022, 09:19
XVII съезд «Единой России» пройдёт 22 – 23 декабря в Москве. Об этом заявил исполняющий обязанности секретаря Генерального совета партии Андрей Турчак на заседании президиума.
«На съезде запланированы два вопроса: определить приоритетные задачи партии на 2018 год и произвести кадровые изменения в руководящих органах «Единой России»», – заявил Турчак.
На президиуме Генсовета участники утвердили норму представительства от региональных отделений «Единой России» – один делегат на две тысячи членов партии. Также региональным отделениям поручено до 10 декабря провести конференции и избрать делегатов на съезд.
«Кроме того, нужно рекомендовать секретарей первичных отделений, которые не являются членами региональных советов и которые наиболее активно себя проявили в текущей деятельности и избирательных кампаниях», – добавил Турчак.
Отдельно он отметил, что в рамках съезда планируются проведение выставок партпроектов и организация работы семи дискуссионных площадок. По итогам их проведения предполагается провести заседание комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии.
На заседании президиума Генсовета партии единороссы также утвердили врио руководителя ЦИК ЕР Александра Борисова, ранее представлявшего в Совете Федерации Псковское областное Собрание депутатов и первого заместителя руководителя ЦИК – руководителя организационного управления аппарата исполкома партии Максима Жаворонкова. Он ранее трудился на посту вице-губернатора Псковской области.
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