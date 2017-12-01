Во Владивостоке уже 33 человека заявились на пост мэра

Posted 1 декабря 2017, 11:00
Published 1 декабря 2017, 11:00
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
К концу очередного рабочего дня во Владивостоке стало известно: количество желающих возглавить администрацию города выросло с 22 до 33. Кроме общественника, любителя больших арбузов Вячеслава Гнездилова и депутата гордумы от ЛДПР Василия Васильева, о которых сегодня уже сообщало РИА «Восток-Медиа», в конкурсную комиссию документы принесли ещё 9 человек.
Список по-прежнему впечатляет горожан большим количеством безработных и минимальным числом реальных кандидатов. Есть даже сторож.
По информации пресс-службы гордумы, среди новеньких:
Канюков Владимир Павлович, директор хозяйственно-технического отдела ООО «Лас Вегас»;
Майоренко Виктор Васильевич, директор ООО «Тагрис»;
Гембарский Юрий Владимирович, генеральный директор ООО «Экспресс Корона»;
Скоробулатов Геннадий Геннадьевич, временно не работает;
Блинов Евгений Михайлович, сторож, ЖЭО № 1 «Владивостокская».
Демиденко Юрий Вадимович, временно неработающий;
Калашникова Инна Васильевна, временно не работает;
Водзинский Константин Владимирович, ОА «Дальневосточная энергетическая управляющая компания», член совета директоров, председатель комитета по туризму, АО «Сахалинский ТИСИЗ, председатель совета директоров;
Кравченко Александр Александрович, заместитель директора по правовым вопросам ООО «Движение ДВ».
Приём документов на вакантный пост мэра Владивостока продолжится в гордуме и на выходных – с 10 до 12 часов. Последний шанс у желающих будет в понедельник, 4 декабря – с 10:00 до 16:00. Затем два этапа конкурса состоятся 13 и 15 декабря, а 22-го числа на заседании Думы может быть утверждён новый глава города.