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Posted 1 декабря 2017, 11:00

Published 1 декабря 2017, 11:00

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Во Владивостоке уже 33 человека заявились на пост мэра

1 декабря 2017, 11:00
От сторожа до депутата: палитра занятости претендентов впечатляет

К концу очередного рабочего дня во Владивостоке стало известно: количество желающих возглавить администрацию города выросло с 22 до 33. Кроме общественника, любителя больших арбузов Вячеслава Гнездилова и депутата гордумы от ЛДПР Василия Васильева, о которых сегодня уже сообщало РИА «Восток-Медиа», в конкурсную комиссию документы принесли ещё 9 человек.

Список по-прежнему впечатляет горожан большим количеством безработных и минимальным числом реальных кандидатов. Есть даже сторож.

По информации пресс-службы гордумы, среди новеньких:

Канюков Владимир Павлович, директор хозяйственно-технического отдела ООО «Лас Вегас»;

Майоренко Виктор Васильевич, директор ООО «Тагрис»;

Гембарский Юрий Владимирович, генеральный директор ООО «Экспресс Корона»;

Скоробулатов Геннадий Геннадьевич, временно не работает;

Блинов Евгений Михайлович, сторож, ЖЭО № 1 «Владивостокская».

Демиденко Юрий Вадимович, временно неработающий;

Калашникова Инна Васильевна, временно не работает;

Водзинский Константин Владимирович, ОА «Дальневосточная энергетическая управляющая компания», член совета директоров, председатель комитета по туризму, АО «Сахалинский ТИСИЗ, председатель совета директоров;

Кравченко Александр Александрович, заместитель директора по правовым вопросам ООО «Движение ДВ».

Приём документов на вакантный пост мэра Владивостока продолжится в гордуме и на выходных – с 10 до 12 часов. Последний шанс у желающих будет в понедельник, 4 декабря – с 10:00 до 16:00. Затем два этапа конкурса состоятся 13 и 15 декабря, а 22-го числа на заседании Думы может быть утверждён новый глава города.

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