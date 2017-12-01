Во Владивостоке уже 33 человека заявились на пост мэра

Приём документов на вакантный пост мэра Владивостока продолжится в гордуме и на выходных – с 10 до 12 часов. Последний шанс у желающих будет в понедельник, 4 декабря – с 10:00 до 16:00. Затем два этапа конкурса состоятся 13 и 15 декабря, а 22-го числа на заседании Думы может быть утверждён новый глава города.