Наглая девушка за рулём джипа испортила утро жителям Владивостока

Утро пятницы не задалось для некоторых жителей Владивостока. Несколько горожан не смогли вовремя добраться до работы из-за невнимательной и наглой автолюбительницы. Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Пограничная и Пологая. Как сообщают очевидцы, девушка за рулём джипа Land Cruiser Prado решила объехать небольшой затор по встречной полосе. То, что там тоже были машины, её не смутило. В результате она перекрыла дорогу сразу нескольким автомобилям. При этом уступать кому-либо дорогу дама категорически отказалась. Оппоненты, опешив от такой наглости, тоже отказались сдавать назад. Закончилось всё долгим стоянием и возмущённым обменом гудками машин. Развязка этой дорожной сцены неизвестна. Вполне вероятно, что водителям всё же удалось разъехаться.