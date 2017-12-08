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Posted 8 декабря 2017, 01:51

Published 8 декабря 2017, 01:51

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

Наглая девушка за рулём джипа испортила утро жителям Владивостока

8 декабря 2017, 01:51
Поведение дамы с трудом поддаётся логическому объяснению

Сегодня утром во Владивостоке произошёл нелепый автомобильный инцидент, сообщает РИА «Восток-Медиа». Невнимательная автоледи на внедорожнике стала причиной локального затора – и объектом для шуток.

Утро пятницы не задалось для некоторых жителей Владивостока. Несколько горожан не смогли вовремя добраться до работы из-за невнимательной и наглой автолюбительницы. Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Пограничная и Пологая. Как сообщают очевидцы, девушка за рулём джипа Land Cruiser Prado решила объехать небольшой затор по встречной полосе. То, что там тоже были машины, её не смутило. В результате она перекрыла дорогу сразу нескольким автомобилям. При этом уступать кому-либо дорогу дама категорически отказалась. Оппоненты, опешив от такой наглости, тоже отказались сдавать назад. Закончилось всё долгим стоянием и возмущённым обменом гудками машин. Развязка этой дорожной сцены неизвестна. Вполне вероятно, что водителям всё же удалось разъехаться.

Приморские автолюбительницы нередко попадают в различные нелепые происшествия. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о некоторых подобных инцидентах. Один из наиболее громких случаев произошёл в конце ноября. Там девушка за рулём джипа не пропустила машину «Скорой помощи» из-за того, что её не научили сдавать назад. Иногда дамы становятся виновницами действительно серьёзных аварий. Так, одна из жительниц Надеждинского района едва не угробила своих детей, засмотревшись в телефон.

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