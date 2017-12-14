Путин - Мильвиту: я отвечу вам как президент - президенту

Posted 14 декабря 2017, 13:11
Published 14 декабря 2017, 13:11
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Президент России Владимир Путин сегодня, 14 декабря, провёл ежегодную пресс-конференцию. В её рамках он отвечал на вопросы со всей страны. Слово дали и Владивостоку, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Владивостокский общественник (и кандидат в мэры города) Сергей Мильвит выступил на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина в Москве. Он представился журналистом, при этом в документах для конкурсной комиссии в гордуме указал - артист-вокалист ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота. Сейчас для начала Мильвит напомнил, что Путин часто бывает во Владивостоке и сделал вывод, что это любимый город главы государства. После этого привлёк внимание Путина к нескольким важным проблемам приморской столицы – например, вырубке лесов.
«Я являюсь президентом фонда «Горожанин и гражданин». У нас вроде бы как Год экологии сейчас идёт. Но во Владивостоке он как будто бы и не начинался. Вырубаются леса, идёт незаконная выработка грунта, скверы уничтожают. Самое главное – огромные территории в пригороде Владивостока, 19 788 гектаров леса, никак не защищены», - посетовал он. Мильвит попросил Путина посодействовать в решении данной проблемы. Как именно президент должен это сделать, не очень понятно. Тем более, что пока во Владивостоке самостоятельно пытаются справиться с защитой лесов. Приморский общественник также обратил внимание Путина на то, что жители одного из районов Владивостока страдают от работы мусоросжигательного завода.
Связно ответить на сумбурный вопрос Сергея Мильвита было непросто, но Путин постарался это сделать. «Я вам как президент президенту – отвечу. Проблема с лесами, конечно, есть. Это недопустимо, там страдают особо защищаемые зоны. Владивосток, знаете, находится далеко от столицы. Как у нас говорят, до бога высоко, до царя далеко. Поэтому и криминализация там очень во многих сферах, в том числе в лесной», - сказал глава государства. Он пообещал сделать всё возможное, чтобы владивостокские леса удалось защитить.
Касаемо проблемы с мусоросжигательным заводом Путин был менее многословен. Президент сказал, что никогда о такой беде не слышал (что неудивительно). Но пообещал изучить вопрос.