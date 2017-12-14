Путин - Мильвиту: я отвечу вам как президент - президенту

«Я являюсь президентом фонда «Горожанин и гражданин». У нас вроде бы как Год экологии сейчас идёт. Но во Владивостоке он как будто бы и не начинался. Вырубаются леса, идёт незаконная выработка грунта, скверы уничтожают. Самое главное – огромные территории в пригороде Владивостока, 19 788 гектаров леса, никак не защищены», - посетовал он. Мильвит попросил Путина посодействовать в решении данной проблемы. Как именно президент должен это сделать, не очень понятно. Тем более, что пока во Владивостоке самостоятельно пытаются справиться с защитой лесов. Приморский общественник также обратил внимание Путина на то, что жители одного из районов Владивостока страдают от работы мусоросжигательного завода.