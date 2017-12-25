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Posted 25 декабря 2017, 06:06

Published 25 декабря 2017, 06:06

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

На Камчатке рабочий украл деньги прораба из-под матраса и удрал в Хабаровск

25 декабря 2017, 06:06
Сюжет
Кража
Злоумышленника успели поймать в аэропорту дальневосточной столицы

В аэропорту Хабаровска задержали мужчину, который совершил в Камчатке кражу и сбежал оттуда. Мужчина знал, что его начальник хранит свои деньги под матрасом, стащил их и попытался сбежать.

В полицию о пропаже 31 тысячи рублей заявил 40-летний житель посёлка Термального, работающий прорабом на одном из строительных объектов в Камчатском крае. Потерпевший сообщил, что кто-то украл деньги из его квартиры. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого — им оказался 28-летний житель Амурской области, у которого уже были проблемы с законом. На Камчатку он приехал на заработки, трудился на стройке, приходил в гости к своему руководителю и знал, где тот хранит деньги. На следующий день после кражи злоумышленник покинул Камчатку.

Полицейские задержали подозреваемого в аэропорту Хабаровска. Похищенные деньги он успел потратить, а вот скрыться не смог. Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. По информации пресс-службы управления МВД России по Камчатскому краю, мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража». Следователи уже подготовили ходатайство об аресте подозреваемого и этапировании его на полуостров.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Камчатский край#Камчатка#Кража#Хабаровский аэропорт
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