На Камчатке рабочий украл деньги прораба из-под матраса и удрал в Хабаровск

Posted 25 декабря 2017, 06:06
Published 25 декабря 2017, 06:06
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
В аэропорту Хабаровска задержали мужчину, который совершил в Камчатке кражу и сбежал оттуда. Мужчина знал, что его начальник хранит свои деньги под матрасом, стащил их и попытался сбежать.
В полицию о пропаже 31 тысячи рублей заявил 40-летний житель посёлка Термального, работающий прорабом на одном из строительных объектов в Камчатском крае. Потерпевший сообщил, что кто-то украл деньги из его квартиры. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого — им оказался 28-летний житель Амурской области, у которого уже были проблемы с законом. На Камчатку он приехал на заработки, трудился на стройке, приходил в гости к своему руководителю и знал, где тот хранит деньги. На следующий день после кражи злоумышленник покинул Камчатку.
Полицейские задержали подозреваемого в аэропорту Хабаровска. Похищенные деньги он успел потратить, а вот скрыться не смог. Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. По информации пресс-службы управления МВД России по Камчатскому краю, мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража». Следователи уже подготовили ходатайство об аресте подозреваемого и этапировании его на полуостров.