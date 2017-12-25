На Камчатке рабочий украл деньги прораба из-под матраса и удрал в Хабаровск

В полицию о пропаже 31 тысячи рублей заявил 40-летний житель посёлка Термального, работающий прорабом на одном из строительных объектов в Камчатском крае. Потерпевший сообщил, что кто-то украл деньги из его квартиры. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого — им оказался 28-летний житель Амурской области, у которого уже были проблемы с законом. На Камчатку он приехал на заработки, трудился на стройке, приходил в гости к своему руководителю и знал, где тот хранит деньги. На следующий день после кражи злоумышленник покинул Камчатку.