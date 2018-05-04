В Приморье во время шторма в тайге застряла группа туристов

Posted 4 мая 2018, 04:57
Published 4 мая 2018, 04:57
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Инцидент произошёл неподалёку от ручья Антошкин Ключ в Кавалеровском муниципальном районе. Группа туристов оказалась во власти циклона и лишилась своего снаряжения: в результате проходившего на территории Приморья шторма оказались повреждены стойки, порван тент и палатки. Сильный ливень, ураганный ветер и подъём уровня ручьёв притоков реки Еловая не позволили путешественникам самостоятельно выбраться из тайги.
В четверг вечером, 3 мая, в центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение с просьбой об оказании помощи. Только благодаря тому, что накануне похода тургруппа своевременно подала сведения в МЧС России о выходе на маршрут, информацию о количестве и составе участников, контактные данные, спасателям удалось оперативно найти местоположение путников.
На помощь к туристам выехал КамАЗ, оборудованный всем необходимым для эвакуации и спасения людей, и пятеро спасателей. Утром, 4 мая, всех четырёх участников тургруппы сотрудники МЧС доставили в село Нижние Лужки. По данным главного управления МЧС России по Приморскому краю, медицинская помощь никому не понадобилась.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», Приморский край оказался во власти мощного шторма, о котором заранее предупредили синоптики. Ранним утром 3 мая десятки улиц Владивостока оказались затоплены, кроме того на объездной трассе Седанка – Патрокл и в районе бухты Тихая выпал снег.
Ураганный ветер сносил всё на своём пути: на улице Русская и Калинина попадали деревья, в кампусе ДВФУ на острове Русский мощный порыв ветра вырвал из земли дорожные знаки и сорвал фасад одного из общежитий. В Артёме дерево упало на голову местной жительнице, а после – приземлилось на ещё два автомобиля. Пострадавшую оперативно доставили в реанимацию.
Кроме того, циклон нарушил жизнедеятельность некоторых сёл Приморья: семь из них остались без электричества. Между тем, дорогу Владивосток - Находка частично перекрыли из-за затопленного объезда в районе Смоляниново. К слову, в пятницу, 4 мая, движение по трассе восстановлено.