В Приморье во время шторма в тайге застряла группа туристов

Ураганный ветер сносил всё на своём пути: на улице Русская и Калинина попадали деревья, в кампусе ДВФУ на острове Русский мощный порыв ветра вырвал из земли дорожные знаки и сорвал фасад одного из общежитий. В Артёме дерево упало на голову местной жительнице, а после – приземлилось на ещё два автомобиля. Пострадавшую оперативно доставили в реанимацию.