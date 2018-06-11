vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 июня 2018, 03:27

Published 11 июня 2018, 03:27

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Ох уж эти женщины пьяные: в Приморье дама на автобусе протаранила автомойку

11 июня 2018, 03:27
В Приморском крае девушка въехала в автомойку. Дама за рулём микроавтобуса буквально протаранила постройку, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Инцидент произошёл в Артёме. По данным очевидцев, микроавтобус влетел в здание автомойки на улице Фрунзе в районе 9-го километра. При этом, сообщают наблюдатели, за рулём находилась женщина и была изрядно пьяна.

«Видать, сильно торопилась помыть басик», «Они и так недавно только открылись», «Ох уж эти женщины пьяные», «Забирать права и надолго с пересдачей», «Видать плохо помыли машину, плохие мойщики будут наказаны», отреагировали пользователи группы dps_artem, где появились снимки происшествия.

В результате аварии автомобиль получил серьёзные кузовные повреждения. Часть стены помещения автомойки оказалась пробита.

К слову, подобные происшествия в Приморье - не редкость. Так, например, в конце мая житель Приморского края въехал в продуктовый магазин. Таксист с лёгкостью пробил стену торговой точки в Уссурийске. Как писало РИА «Восток-Медиа», в результате столкновения машина получила кузовные повреждения, но в большей степени досталось именно торговой точке. Стена магазина оказалось буквально проломлена, по тротуару разлетелся товар, полки внутри помещения упали – продукты также оказались разбросаны.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика