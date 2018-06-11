Ох уж эти женщины пьяные: в Приморье дама на автобусе протаранила автомойку

К слову, подобные происшествия в Приморье - не редкость. Так, например, в конце мая житель Приморского края въехал в продуктовый магазин. Таксист с лёгкостью пробил стену торговой точки в Уссурийске. Как писало РИА «Восток-Медиа», в результате столкновения машина получила кузовные повреждения, но в большей степени досталось именно торговой точке. Стена магазина оказалось буквально проломлена, по тротуару разлетелся товар, полки внутри помещения упали – продукты также оказались разбросаны.