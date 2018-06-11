Ох уж эти женщины пьяные: в Приморье дама на автобусе протаранила автомойку

Posted 11 июня 2018, 03:27
Published 11 июня 2018, 03:27
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Инцидент произошёл в Артёме. По данным очевидцев, микроавтобус влетел в здание автомойки на улице Фрунзе в районе 9-го километра. При этом, сообщают наблюдатели, за рулём находилась женщина и была изрядно пьяна.
«Видать, сильно торопилась помыть басик», «Они и так недавно только открылись», «Ох уж эти женщины пьяные», «Забирать права и надолго с пересдачей», «Видать плохо помыли машину, плохие мойщики будут наказаны», – отреагировали пользователи группы dps_artem, где появились снимки происшествия.
В результате аварии автомобиль получил серьёзные кузовные повреждения. Часть стены помещения автомойки оказалась пробита.
К слову, подобные происшествия в Приморье - не редкость. Так, например, в конце мая житель Приморского края въехал в продуктовый магазин. Таксист с лёгкостью пробил стену торговой точки в Уссурийске. Как писало РИА «Восток-Медиа», в результате столкновения машина получила кузовные повреждения, но в большей степени досталось именно торговой точке. Стена магазина оказалось буквально проломлена, по тротуару разлетелся товар, полки внутри помещения упали – продукты также оказались разбросаны.