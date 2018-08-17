Приморская сеть супермаркетов выплатит миллионы за торговлю контрафактом

Представитель торговой сети в суде попытался доказать невиновность своей компании тем, что торговля контрафактом была пресечена сразу же после того, как Федеральный институт промышленной собственности указал на сходство товарных знаков. Кроме того, ООО «Грасп» считают несоразмерным размер выплаты и причинённый ущерб.