Приморская сеть супермаркетов выплатит миллионы за торговлю контрафактом

Posted 17 августа 2018, 07:08
Published 17 августа 2018, 07:08
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
В Арбитражном суде Приморского края завершилось слушание по факту торговли приморской торговой сетью вьетнамскими подделками под товар известного международного производителя.
Оказалось, что компания «Грасп» в своих супермаркетах реализовывала соусы «Chan-Soy» и «Mivixx», до степени смешения похожие на продукцию компании «Кросталия Трейдинг Лимитед» соусы «Chin-su» и «Mivimex».
Как пояснили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю, за период с 26.05.2016 по 30.06.2017 только на соусе «Chan-Soy» приморская компания заработала 8 321 589 рублей.
Цена за бутылку вьетнамского соевого соуса «Chan-Soy» в торговой сети составляла 118 рублей за одну бутылку. Соус чили «Mivixx» продавался за символических 28 рублей 50 копеек.
Представитель торговой сети в суде попытался доказать невиновность своей компании тем, что торговля контрафактом была пресечена сразу же после того, как Федеральный институт промышленной собственности указал на сходство товарных знаков. Кроме того, ООО «Грасп» считают несоразмерным размер выплаты и причинённый ущерб.
Известно, что компания, которая производит соусы «Chan-Soy» и «Mivixx» находится во Вьетнаме, а агентом, уполномоченным изготовителем на принятие претензий от потребителя в РФ, является именно «Грасп».
Арбитражный суд Приморского края постановил взыскать с ООО «ГРАСП» в пользу «Кросталия Трейдинг Лимитед» 2 033 000 рублей, из которых 2 000 000 рублей - компенсация за незаконное использование товарных знаков, и 33 000 рублей расходов по уплате госпошлины.