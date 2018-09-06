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Posted 6 сентября 2018, 07:40

Published 6 сентября 2018, 07:40

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Массовое ДТП из пяти автомобилей произошло на трассе в Приморье

6 сентября 2018, 07:40
Сюжет
Происшествие
Полиция в Приморье устанавливает обстоятельства автоаварии на мосту через реку Малиновка, сообщает РИА «Восток-Медиа». Участниками ДТП стали сразу пять автомобилей, среди которых два – грузовые.

Инцидент случился в районе Дальнереченска. Как установили сотрудники ДПС, 66-летний житель села Новопокровка Красноармейского района на автомашине Mazda Bongo Friendee следовал по автодороге Хабаровск – Владивосток в направлении города Хабаровска. Подъезжая к мосту через реку Малиновка, водитель не выбрал безопасную дистанцию, и автомобиль столкнулся с двигавшимся впереди транспортным средством марки Suzuki Alto. После этого Mazda продолжила движение и столкнулась с ещё одним грузовиком марки Isuzu Elf. Минивэн выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Toyota Platz и, продолжая движение по встречной полосе, столкнулся с Toyota Caldina.

По данным пресс-службы управления МВД России по Приморскому краю, в результате автоаварии ушибы и ссадины получили три человека: водитель автомашины Isuzu Elf, 57-летний житель города Дальнереченска, и двое пассажиров. Госпитализация пострадавшим не потребовалась, им назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ведомства отметили, что общий водительский стаж водителя Mazda – более 20 лет. Фактов привлечения к административной ответственности за нарушения ПДД в текущем году не выявлено.

По предварительной информации, мужчине, управляющему автомобилем Mazda Bongo Friendee, стало плохо за рулём во время движения. Состояние алкогольного опьянения по результатам проведенного освидетельствования у автомобилиста не выявлено.

Сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено дело об административном правонарушении по факту нарушения Правил дорожного движения или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего.

В настоящее время полиция проводит проверку. Выясняются обстоятельства происшествия.

#Новости#Происшествие#ДТП
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