Массовое ДТП из пяти автомобилей произошло на трассе в Приморье

Инцидент случился в районе Дальнереченска. Как установили сотрудники ДПС, 66-летний житель села Новопокровка Красноармейского района на автомашине Mazda Bongo Friendee следовал по автодороге Хабаровск – Владивосток в направлении города Хабаровска. Подъезжая к мосту через реку Малиновка, водитель не выбрал безопасную дистанцию, и автомобиль столкнулся с двигавшимся впереди транспортным средством марки Suzuki Alto. После этого Mazda продолжила движение и столкнулась с ещё одним грузовиком марки Isuzu Elf. Минивэн выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Toyota Platz и, продолжая движение по встречной полосе, столкнулся с Toyota Caldina.