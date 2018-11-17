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Posted 17 ноября 2018, 04:31

Published 17 ноября 2018, 04:31

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Во Владивостоке сгорел общественный транспорт

17 ноября 2018, 04:31
Сюжет
Автобус
Во Владивостоке в субботу, 17 ноября, в районе остановки «Окатовая» в сторону города сгорел пассажирский автобус. На место происшествия уже выехали сотрудники МЧС России по Приморскому краю, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как пояснили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, сообщение о возгорании поступило пульт пожарной охраны Владивостока 17 ноября в 13:39. Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчеты. Наблюдалось пламенное горение салона автобуса по всей площади. Все пассажиры горящего автобуса самостоятельно покинули автотранспортное средство, пострадавших нет.

Пожар был полностью ликвидирован в 14:00 17 ноября. Пострадавших нет.

В обстоятельствах произошедшего ещё предстоит разобраться компетентным органам. Данную ситуацию на контроль уже взяли представители УМВД России по Приморскому краю.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в мае текущего года Приморском крае сгорел автобус. Пожарным не удалось спасти транспортное средство.

Инцидент произошёл в районе Угольной, на улице 2-я Шоссейная. Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны поздно вечером в понедельник, 21 мая, в 22:09. Звонивший сообщил о том, что возле трассы горит автобус.

Спустя три минуты первые расчёты огнеборцев прибыли на место происшествия и приступили к тушению. Ещё через две минуты огонь был локализован, а в 22:56 – полностью ликвидирован. По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю, общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Тушили возгорание шесть человек личного состава и одна единица техники. Спасателям не удалось отстоять автобус – транспорт выгорел дотла.

#Видео#Владивосток#Автобус
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