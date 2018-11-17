Во Владивостоке сгорел общественный транспорт

Спустя три минуты первые расчёты огнеборцев прибыли на место происшествия и приступили к тушению. Ещё через две минуты огонь был локализован, а в 22:56 – полностью ликвидирован. По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю, общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Тушили возгорание шесть человек личного состава и одна единица техники. Спасателям не удалось отстоять автобус – транспорт выгорел дотла.