Юные приморцы показали своё видение Древнего мира

Posted 29 ноября 2018, 07:19
Published 29 ноября 2018, 07:19
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Представители Приморского отделения Союза художников России рассказали о том, что экспозиция собрана благодаря проведению конкурса «Древний мир глазами детей», который состоялся в детских художественных школах и школах искусств во Владивостокском городском округе. В рамках конкурса ребята выполнили более трёхсот композиций, некоторые из которых были представлены на суд жюри и зрителям в залах приморского отделения Союза художников России.
«Школы искусств и детские художественные школы могут пока предоставить детские работы, даже если они очень профессионально выполнены. Но это искусство ещё не взрослое. И в то же время вот уже не первый год работы юных приморцев появляются в залах приморского отделения Союза художников России, что позволяет начинающим художникам почувствовать себя будущими мастерами изобразительного искусства», - отметила искусствовед Ольга Зотова.
По словам специалистов, тема «Древний мир глазами детей» - интересная, творческая, но в то же время достаточно сложная. Поэтому, прежде чем начинать воплощать все идеи юным приморцам по данной тематике в жизнь, необходимо было ознакомиться с тем, как жили предки в прошлой цивилизации: как они одевались, какие обычаи и традиции чтили.
«Так как у нас профильное учебное заведение – детская художественная школа, так или иначе мы работаем с детьми ещё с цикла изучения изобразительного искусства. Мы затрагиваем эти области, мы изучаем период со времён первобытного общества и до современности. Но одно дело знать теорию, а другое – уметь эту теорию изобразить. Поэтому ещё необходимо изучать культурное наследие. Ещё до проведения конкурса работать было, конечно, сложно, но в то же время интересно. Мы полностью погрузились вместе с конкурсантами в творческий процесс. Чуть сложней проходила работа с детьми самого юного возраста, младше девяти лет. Да, эмоционально они смогли всё это воспроизвести, но теоретически они ещё не были подкованы. Именно поэтому с ними вплотную приходилось «погружаться» в данную тематику: просматривать видеоролики, смотреть дополнительную литературу и уточнять некоторые моменты из истории древнего мира. И, когда уже юные воспитанники определялись с темой работы в рамках конкурса, преподаватели понимали, какой материал необходимо, какие нужно с детьми рассмотреть эскизы для создания картины. В целом, для первого раза, я считаю, конкурсанты неплохо справились со своей задачей», - сообщила заместитель директора по учебной работе детской художественной школы №1 Владивостока Вера Журмилова.
Выставка «Древний мир глазами детей» начала свою работу в залах Приморского отделения Союза художников России во вторник, 20 ноября. В экспозицию включены более 30 работ, выполненных в техниках живописи и графики.
«Одно дело воспринимать себя в лоне школы, а другое дело выйти уже на достаточно серьёзную площадку, где можно рассмотреть и работы других конкурсантов и понять, что в рамках конкурса состоялся достаточно серьёзный конкурсный отбор. И те, чьи работы сейчас находятся в приморском отделении Союза художников России, оказались в числе тех, кто как раз и прошёл тот самый отбор. Также можно что-то подчеркнуть, сравнить. И те, кто прошёл конкурсный отбор, увидели в этих стенах «себя». Для воспитанников школы это значимое событие», - отметила Вера Журмилова.
«Дети многогранно представляют Древний мир. Потому что малая часть из них, возможно, и побывали в Египте, но это лишь единичные случаи. А работы на выставке получились очень яркими, образными. Это говорит о том, что у детей хорошо развита фантазия, они хорошо представляют, какие жили люди, чем они занимались», - рассказала Ольга Зотова.
На выставке жители и гости Приморья смогут увидеть работы юных приморцев по следующим темам: «первобытно-общинный строй», «Древняя Греция» «Древний Египет», «Древний Рим». Каждая работа, по словам организаторов, заставит посетителей не только рассмотреть, как именно представляют себе участники конкурса Древний мир, но и воодушевиться творчеством начинающих художников.
Отметим, выставка в залах Приморского отделения Союза художников России продлится до четвёртого декабря текущего года.