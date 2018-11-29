Юные приморцы показали своё видение Древнего мира

«Так как у нас профильное учебное заведение – детская художественная школа, так или иначе мы работаем с детьми ещё с цикла изучения изобразительного искусства. Мы затрагиваем эти области, мы изучаем период со времён первобытного общества и до современности. Но одно дело знать теорию, а другое – уметь эту теорию изобразить. Поэтому ещё необходимо изучать культурное наследие. Ещё до проведения конкурса работать было, конечно, сложно, но в то же время интересно. Мы полностью погрузились вместе с конкурсантами в творческий процесс. Чуть сложней проходила работа с детьми самого юного возраста, младше девяти лет. Да, эмоционально они смогли всё это воспроизвести, но теоретически они ещё не были подкованы. Именно поэтому с ними вплотную приходилось «погружаться» в данную тематику: просматривать видеоролики, смотреть дополнительную литературу и уточнять некоторые моменты из истории древнего мира. И, когда уже юные воспитанники определялись с темой работы в рамках конкурса, преподаватели понимали, какой материал необходимо, какие нужно с детьми рассмотреть эскизы для создания картины. В целом, для первого раза, я считаю, конкурсанты неплохо справились со своей задачей», - сообщила заместитель директора по учебной работе детской художественной школы №1 Владивостока Вера Журмилова.