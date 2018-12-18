Названо имя нового первого вице-губернатора Приморья

После того, как Олег Кожемяко стал врио губернатора Приморья, Вера Щербина исполняла его обязанности на Сахалине, оставаясь при этом на посту главы регионального правительства. Однако после выборов губернатора, которые состоялись в воскресенье, 16 декабря, Вера Щербина покинула свой пост по собственному желанию. Об этом стало известно в понедельник, 17 декабря.