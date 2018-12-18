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Posted 18 декабря 2018, 05:15

Published 18 декабря 2018, 05:15

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Названо имя нового первого вице-губернатора Приморья

18 декабря 2018, 05:15
Бывшая глава правительства Сахалинской области Вера Щербина, скорее всего, станет первым вице-губернатором Приморского края. О её назначении объявят после инаугурации Олега Кожемяко. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщил источник в краевой администрации.

После того, как Олег Кожемяко стал врио губернатора Приморья, Вера Щербина исполняла его обязанности на Сахалине, оставаясь при этом на посту главы регионального правительства. Однако после выборов губернатора, которые состоялись в воскресенье, 16 декабря, Вера Щербина покинула свой пост по собственному желанию. Об этом стало известно в понедельник, 17 декабря.

Источник в краевой администрации рассказал, что о назначении экс-главы правительства Сахалинской области на должность первого вице-губернатора Приморья станет известно после инаугурации Олега Кожемяко. Она, к слову, состоится уже на этой неделе - в четверг, 20 декабря.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», Избирательная комиссия Приморского края во вторник, 18 декабря, объявила выборы губернатора Приморского края состоявшимися, а Олега Кожемяко назвали избранным главой региона.

Щербина стала председателем правительства Сахалина в январе 2016 года. После того, как Кожемяко перебрался в Приморье, она временно замещала его (с 27 сентября по 7 декабря 2018 года) до тех пор, пока российский лидер Владимир Путин не назначил врио Валерия Лимаренко.

Примечательно, что решение об уходе принято сразу после того, как в Приморском крае состоялись выборы губернатора, в которых уверенную победу одержал Олег Кожемяко, набрав больше 60 процентов голосов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК после обработки 100 процентов протоколов.

В декабре 2008 года Щербина была заместителем председателя правительства Амурской области. В октябре 2012 года она села в кресло первого зампредседателя правительства региона. Кожемяко возглавлял Амурскую область с 16 октября 2008 года по 25 марта 2015 года.

В марте 2015 года он перебрался на Сахалин. Спустя полгода, а именно в сентябре 2015 Щербина заняла должность первого заместителя председателя правительства Сахалинской области. Ещё через некоторое время, в январе 2016 года, возглавила правительства островного региона.

#Новости#Владивосток#Власть
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