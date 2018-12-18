Названо имя нового первого вице-губернатора Приморья

Posted 18 декабря 2018, 05:15
Published 18 декабря 2018, 05:15
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
После того, как Олег Кожемяко стал врио губернатора Приморья, Вера Щербина исполняла его обязанности на Сахалине, оставаясь при этом на посту главы регионального правительства. Однако после выборов губернатора, которые состоялись в воскресенье, 16 декабря, Вера Щербина покинула свой пост по собственному желанию. Об этом стало известно в понедельник, 17 декабря.
Источник в краевой администрации рассказал, что о назначении экс-главы правительства Сахалинской области на должность первого вице-губернатора Приморья станет известно после инаугурации Олега Кожемяко. Она, к слову, состоится уже на этой неделе - в четверг, 20 декабря.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», Избирательная комиссия Приморского края во вторник, 18 декабря, объявила выборы губернатора Приморского края состоявшимися, а Олега Кожемяко назвали избранным главой региона.
Щербина стала председателем правительства Сахалина в январе 2016 года. После того, как Кожемяко перебрался в Приморье, она временно замещала его (с 27 сентября по 7 декабря 2018 года) до тех пор, пока российский лидер Владимир Путин не назначил врио Валерия Лимаренко.
Примечательно, что решение об уходе принято сразу после того, как в Приморском крае состоялись выборы губернатора, в которых уверенную победу одержал Олег Кожемяко, набрав больше 60 процентов голосов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК после обработки 100 процентов протоколов.
В декабре 2008 года Щербина была заместителем председателя правительства Амурской области. В октябре 2012 года она села в кресло первого зампредседателя правительства региона. Кожемяко возглавлял Амурскую область с 16 октября 2008 года по 25 марта 2015 года.
В марте 2015 года он перебрался на Сахалин. Спустя полгода, а именно в сентябре 2015 Щербина заняла должность первого заместителя председателя правительства Сахалинской области. Ещё через некоторое время, в январе 2016 года, возглавила правительства островного региона.