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Posted 20 января 2019, 03:27

Published 20 января 2019, 03:27

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Во время полёта из Хабаровска в Красноярск мужчина избил ребёнка

20 января 2019, 03:27
Сюжет
Происшествие
Авиадебошир, избивший ребёнка и сотрудника полиции, пойдёт под суд в Хабаровском крае. Уголовное дело в отношении нарушителя спокойствия направили в суд, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на transsibinfo.com.

По информации издания авиационный инцидент случился ещё летом 2018 года. Во время полёта по маршруту Хабаровск – Красноярск один из пассажиров начал вести себя агрессивно. Мужчина не просто нарушал спокойствие на борту самолёта, но и позволял себе некрасиво выражаться в адрес других людей.

Происходящее в салоне самолёта решил записать на камеру смартфона один из несовершеннолетних пассажиров. Заметив это, агрессор разозлился ещё больше и ударил ребёнка. В итоге дебошира сняли с рейса и передали сотрудникам полиции. В отделении буйный гражданин не успокоился. Он оторвал часть напольного покрытия и угрожал сотрудникам правоохранительных органов.

Расследование инцидента на борту лайнера завершилось. Окончательное решение и вердикт вынесет суд.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало об инциденте на порту самолёта Хабаровск – Красноярск. Мужчина, учинивший скандал, хотел пробраться в кабину пилота.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Происшествие#Самолеты
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