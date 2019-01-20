Во время полёта из Хабаровска в Красноярск мужчина избил ребёнка

По информации издания авиационный инцидент случился ещё летом 2018 года. Во время полёта по маршруту Хабаровск – Красноярск один из пассажиров начал вести себя агрессивно. Мужчина не просто нарушал спокойствие на борту самолёта, но и позволял себе некрасиво выражаться в адрес других людей.