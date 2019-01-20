Во время полёта из Хабаровска в Красноярск мужчина избил ребёнка

Posted 20 января 2019, 03:27
Published 20 января 2019, 03:27
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
По информации издания авиационный инцидент случился ещё летом 2018 года. Во время полёта по маршруту Хабаровск – Красноярск один из пассажиров начал вести себя агрессивно. Мужчина не просто нарушал спокойствие на борту самолёта, но и позволял себе некрасиво выражаться в адрес других людей.
Происходящее в салоне самолёта решил записать на камеру смартфона один из несовершеннолетних пассажиров. Заметив это, агрессор разозлился ещё больше и ударил ребёнка. В итоге дебошира сняли с рейса и передали сотрудникам полиции. В отделении буйный гражданин не успокоился. Он оторвал часть напольного покрытия и угрожал сотрудникам правоохранительных органов.
Расследование инцидента на борту лайнера завершилось. Окончательное решение и вердикт вынесет суд.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало об инциденте на порту самолёта Хабаровск – Красноярск. Мужчина, учинивший скандал, хотел пробраться в кабину пилота.