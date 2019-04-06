Итоги недели в Приморье: громкая отставка, инаугурация мэра и парковка

Posted 6 апреля 2019, 01:35
Published 6 апреля 2019, 01:35
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Присяга мэра Владивостока
Во Владивостоке новоиспечённый мэр Олег Гуменюкофициально вступил в должность. В торжественной церемонии приняли участие депутаты Думы Владивостока и Законодательного собрания Приморья, представители различных структур города, общественность и губернатор региона Олег Кожемяко. В рамках церемонии Олег Гуменюк дал клятву. Своими ожиданиями от главы города поделился и Олег Кожемяко.
Напомним, 28 марта текущего года во Владивостоке официально закончился период безвластия. Депутаты Думы города из трёх кандидатов выбрали Олега Гуменюка в качестве нового руководителя краевого центра.
Очередные назначения
В краевой администрации появился руководитель, который будет нести ответственность за градостроительство в Приморском крае. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время рабочей поездки по краю рассказал о том, что департамент градостроительства региона возглавилВладимир Маран. По мнению главы региона, это человек, который имеет очень хороший опыт в строительной сфере.
Стало известно и о кадровых изменениях в администрации столицы Дальнего Востока. С пятого апреля текущего года в должность вице-мэра вступит известная телеведущая Татьяна Бережная.
Главного следователя освободили от должности
Главу Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю Сергея Грызыхина освободилиот занимаемой должности. По данным источника, знакомого с ситуацией, решение об освобождения от должности принял глава государства Владимир Путин. Однако документ соответствующего указа ещё не опубликован. Кроме того, на официальном сайте управления Грызыхин пока ещё значится руководителем ведомства.
Пусть платят кальянщики
Жители региона были крайне возмущены, узнав о том, что с первого мая парковка на набережной Цесаревича будет платной. Среди комментаторов нашлись и те, кто с пониманием отнёсся к предстоящим нововведениям. Своими впечатлениями от этой новости пользователи социальных сетей поделились в комментариях в instagram-паблике. Мнения по факту того, что с первого мая текущего года оставить свою машину в парковочной зоне на набережной Цесаревича можно будет только за определённую стоимость, разделились. Одни с пониманием отнеслись к тому, что за парковку, которая принадлежит «Дальзаводу», придётся платить. Больше всего расстроились те, кто выезжает на прогулку на набережную вместе со своими детьми.
Пробка
В районе Океанского проспекта во Владивостоке провалилсяасфальт. Это произошло из-за прорыва теплотрассы. В результате происшествия в числе пострадавших оказались два транспортных средства. На место происшествия прибыли представители Госавтоинспекции, МЧС России по региону и ремонтные службы. Все они пытались выяснить обстоятельства произошедшего. Ремонтные службы пытались устранить аварийную ситуацию. На момент ЧП движение на данном участке дороге было затруднено, образовалась пробка.
Возле набережной Владивостока всплыли нечистоты
Подозрительные коричневые пятна распространяются на побережье Спортивной набережной во Владивостоке. Нечистоты всплыли между пляжем «Юбилейный» и водной станцией ЦСКА. Очевидцы утверждают, что это явление уже наблюдалось ранее.
Пользователи в социальных сетях высказали разные догадки на счёт пятна и его происхождения. Большинство поддержали версию на счёт возобновлённой стройки. Некоторые же считают, что в воду сливают канализационные отходы. В частности, от нового туалета, который в скором времени должны открыть на набережной Спортивной гавани в центре Владивостока.