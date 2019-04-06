Итоги недели в Приморье: громкая отставка, инаугурация мэра и парковка

Жители региона были крайне возмущены, узнав о том, что с первого мая парковка на набережной Цесаревича будет платной. Среди комментаторов нашлись и те, кто с пониманием отнёсся к предстоящим нововведениям. Своими впечатлениями от этой новости пользователи социальных сетей поделились в комментариях в instagram-паблике. Мнения по факту того, что с первого мая текущего года оставить свою машину в парковочной зоне на набережной Цесаревича можно будет только за определённую стоимость, разделились. Одни с пониманием отнеслись к тому, что за парковку, которая принадлежит «Дальзаводу», придётся платить. Больше всего расстроились те, кто выезжает на прогулку на набережную вместе со своими детьми.