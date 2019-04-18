В Приморье Дяде Стёпе нашли хранителя

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о численности дальневосточного леопарда. Данные озвучили представители национального парка «Земля леопарда». Так, на территории зарегистрировано не менее 91 взрослой особи дальневосточного леопарда и 22 котёнка. При этом взрослых особей, по словам экспертов, сейчас можно заметить на границе России с Китаем. Такая тенденция, по мнению специалистов, объясняется тем, что в КНР у дальневосточного леопарда меньше конкуренции и больше свободных территорий.