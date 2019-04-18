В Приморье Дяде Стёпе нашли хранителя

Posted 18 апреля 2019, 01:42
Published 18 апреля 2019, 01:42
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, на территории национального парка «Земля леопарда» состоялось совещание с участием руководства национального парка и сотрудников полиции. Директор «Земли леопарда» Виктор Бардюк вручил заместителю начальника УМВД России по Приморью Сергею Бартковскому сертификат хранителя дальневосточного леопарда Leo 86M. Ранее представители ведомства дали ему имя Дядя Стёпа.
Дальневосточный леопард с таким идентификационным номером был замечен на территории заповедника «Кедровая падь» ещё четыре года назад. Сейчас чаще всего его можно встретить на границе России с Китаем.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о численности дальневосточного леопарда. Данные озвучили представители национального парка «Земля леопарда». Так, на территории зарегистрировано не менее 91 взрослой особи дальневосточного леопарда и 22 котёнка. При этом взрослых особей, по словам экспертов, сейчас можно заметить на границе России с Китаем. Такая тенденция, по мнению специалистов, объясняется тем, что в КНР у дальневосточного леопарда меньше конкуренции и больше свободных территорий.
В ближайшем будущем жители региона смогут, возможно, в живую увидеть дальневосточного леопарда. Сотрудники национального парка намерены организовать фото-лабазы, оснащённые специальным техническим оборудованием. Однако такое удовольствие далеко не каждому придётся «по карману». Один день пребывания в таком центре составляет около 20 тысяч рублей.