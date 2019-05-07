Жуткое ДТП с участием мотоциклистов произошло в Приморье

Posted 7 мая 2019, 08:08
Published 7 мая 2019, 08:08
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Подробности страшного ДТП рассказали очевидцы в социальной сети Instagram в паблике dps_vl. По их версии, в районе поворота с федеральной трассы на международный аэропорт Владивосток произошла авария, в результате которой пострадал мотоцикл и транспортное средство Suzuki Escudo. Пользователи соцсетей пояснили, что мотоциклист на высокой скорости «влетел» в легковой автомобиль. В результате столкновения водитель мотоцикла и пассажир якобы скончались на месте.
«Мотоциклисту оторвало левую ногу. Пассажир «улетел» в леера», — рассказали очевидцы в социальных сетях.
Пользователи не сообщили о том, пострадали ли в результате аварии те, кто в этот момент находился в Suzuki Escudo. В этом теперь предстоит разобраться компетентным органам. Пока официальной информации от УМВД России по Приморскому краю не поступало.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в районе улицы Володарского в столице Дальнего Востока произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Водитель одного из автомобилей погиб на месте. Другой водитель скончался в реанимационном отделении городской больницы. В тот момент на место происшествия прибыли не только сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи, но и спасатели.