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Posted 7 мая 2019, 08:08

Published 7 мая 2019, 08:08

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Жуткое ДТП с участием мотоциклистов произошло в Приморье

Жуткое ДТП с участием мотоциклистов произошло в Приморье

7 мая 2019, 08:08
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
В пригороде Артёма произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. По информации очевидцев, пассажир и водитель мотоцикла скончались на месте. Информации о водителе автомобиля не поступало, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Подробности страшного ДТП рассказали очевидцы в социальной сети Instagram в паблике dps_vl. По их версии, в районе поворота с федеральной трассы на международный аэропорт Владивосток произошла авария, в результате которой пострадал мотоцикл и транспортное средство Suzuki Escudo. Пользователи соцсетей пояснили, что мотоциклист на высокой скорости «влетел» в легковой автомобиль. В результате столкновения водитель мотоцикла и пассажир якобы скончались на месте.

«Мотоциклисту оторвало левую ногу. Пассажир «улетел» в леера», — рассказали очевидцы в социальных сетях.

Пользователи не сообщили о том, пострадали ли в результате аварии те, кто в этот момент находился в Suzuki Escudo. В этом теперь предстоит разобраться компетентным органам. Пока официальной информации от УМВД России по Приморскому краю не поступало.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в районе улицы Володарского в столице Дальнего Востока произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Водитель одного из автомобилей погиб на месте. Другой водитель скончался в реанимационном отделении городской больницы. В тот момент на место происшествия прибыли не только сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи, но и спасатели.

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#Новости#Владивосток#Артём#ДТП
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