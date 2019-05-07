Жуткое ДТП с участием мотоциклистов произошло в Приморье

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в районе улицы Володарского в столице Дальнего Востока произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Водитель одного из автомобилей погиб на месте. Другой водитель скончался в реанимационном отделении городской больницы. В тот момент на место происшествия прибыли не только сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи, но и спасатели.