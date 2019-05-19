Автомобилисты не попадут в центр Владивостока

С 15:00 до 18:52 этого же дня будет перекрыт почти весь центр столицы Дальнего Востока. В мэрии приморской столице рассказали о том, то будет ограничено движение по улице Уборевича, Лазо, Петра Великого, Корабельной набережной, Светланской, Баневура, Дальзаводской, Металлистов, Капитана Шефнера, Луцкого, Всеволода Сибирцева, Пушкинской, Очаковской, Ужгородской, а также по Светланскому переулку, от улицы Героев Тихоокеанцев до Золотого моста, по улице Одесской. Отметим, уже около 09:00 на местах дежурили сотрудники полиции, которые, возможно, готовились к перекрытию дорог.