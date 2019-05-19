Автомобилисты не попадут в центр Владивостока

Posted 19 мая 2019, 01:39
Published 19 мая 2019, 01:39
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Уже через несколько минут, в связи с проведением всероссийского полумарафона «Забег», для автомобилистов Владивостока будет закрыта дорога от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Уборевича. Ограничения будут действовать с 12:00 до 20:00 в воскресенье, 19 мая.
С 15:00 до 18:52 этого же дня будет перекрыт почти весь центр столицы Дальнего Востока. В мэрии приморской столице рассказали о том, то будет ограничено движение по улице Уборевича, Лазо, Петра Великого, Корабельной набережной, Светланской, Баневура, Дальзаводской, Металлистов, Капитана Шефнера, Луцкого, Всеволода Сибирцева, Пушкинской, Очаковской, Ужгородской, а также по Светланскому переулку, от улицы Героев Тихоокеанцев до Золотого моста, по улице Одесской. Отметим, уже около 09:00 на местах дежурили сотрудники полиции, которые, возможно, готовились к перекрытию дорог.
Жители Владивостока продолжают высказывать свои недовольства в социальных сетях. Некоторые из них считают, что спортивные мероприятия стоит «убрать» с центра города.
«Последний выходной день на рабочей неделе. Потом снова будние дни. Даже в выходной спокойно отдохнуть и погулять нельзя в центре. А некоторые в этот день работают. И теперь придётся в нескольких километрах от работы оставлять машину и идти пешком. Почему всякие забеги не перенесут, к примеру, на остров Русский», — высказали свои мнения пользователи соцсетей.
Кстати, проблему проведения мероприятий в центре города, в результате чего движение ограничивают, уже обсуждали городские чиновники. Бывший мэр Владивостока Виталий Веркеенко отмечал, что перекрытие городских улиц ради мероприятий доставляет неудобства горожанам и такую практику необходимо ограничить. Но, несмотря на прошлые заявление главы, спортивные мероприятия в центре города продолжают проходить, а власти согласовывают перекрытие важнейших транспортных артерий Владивостока, усугубляя и без того непростую транспортную ситуацию на дорогах города.