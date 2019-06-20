Хабаровчане спасли беззащитных собак из горящей ветклиники «Бонифаций»

Posted 20 июня 2019, 09:08
Published 20 июня 2019, 09:08
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
Почти в обед, в 11.20 часов по местному времени пожарно-спасательная служба получила тревожный звонок: на улице Приморской полыхает одноэтажное деревянное здание. Как выяснилось позднее горит здание местной ветеринарной клиники.
Оперативно прибывшие на место пожара огнеборцы потушили открытое пламя к 11.56, а еще через полтора часа возгорание было полностью ликвидировано. Общая площадь горения составила 100 квадратных метров.
Примечательно, что во время пожара посетителей и врачей в клинике «Бонифаций» не было, зато в клетках находились беззащитные животные, которых ранее оставили владельцы на лечение или передержку. Благодаря неравнодушным хабаровчанам все собаки из клиники были эвакуированы.
По словам очевидцев пожара, жители города бесстрашно заходили в горящее здание и выводили оттуда напуганных животных.
Причины возгорания еще предстоит установить сотрудниками МЧС.