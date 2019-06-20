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Posted 20 июня 2019, 09:08

Published 20 июня 2019, 09:08

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

Хабаровчане спасли беззащитных собак из горящей ветклиники «Бонифаций»

Хабаровчане спасли беззащитных собак из горящей ветклиники «Бонифаций»

20 июня 2019, 09:08
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Пожар
Известная ветклиника «Бонифаций» сгорела сегодня в Хабаровске. Очевидцы, увидев здание, охваченное огнем, вызвали пожарных и начали самостоятельно эвакуировать животных, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Почти в обед, в 11.20 часов по местному времени пожарно-спасательная служба получила тревожный звонок: на улице Приморской полыхает одноэтажное деревянное здание. Как выяснилось позднее горит здание местной ветеринарной клиники.

Оперативно прибывшие на место пожара огнеборцы потушили открытое пламя к 11.56, а еще через полтора часа возгорание было полностью ликвидировано. Общая площадь горения составила 100 квадратных метров.

Примечательно, что во время пожара посетителей и врачей в клинике «Бонифаций» не было, зато в клетках находились беззащитные животные, которых ранее оставили владельцы на лечение или передержку. Благодаря неравнодушным хабаровчанам все собаки из клиники были эвакуированы.

По словам очевидцев пожара, жители города бесстрашно заходили в горящее здание и выводили оттуда напуганных животных.

Причины возгорания еще предстоит установить сотрудниками МЧС.

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#Новости#Хабаровский край#Пожар#Собаки
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