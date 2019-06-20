Хабаровчане спасли беззащитных собак из горящей ветклиники «Бонифаций»

Примечательно, что во время пожара посетителей и врачей в клинике «Бонифаций» не было, зато в клетках находились беззащитные животные, которых ранее оставили владельцы на лечение или передержку. Благодаря неравнодушным хабаровчанам все собаки из клиники были эвакуированы.