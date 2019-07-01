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Posted 1 июля 2019, 04:48

Published 1 июля 2019, 04:48

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

С юмором: ГИБДД Приморья накажет нарушителя, показавшего палец

1 июля 2019, 04:48
Сюжет
ПДД
В районе парка Минного городка во Владивостоке один из водителей грубо нарушил правила дорожного движения. Он успел показать неприличный жест тем, кто сделал ему замечание. За это нарушитель ответит сотрудникам ГИБДД, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На своей официальной странице в соцсети Instagram сотрудники ГИБДД Владивостока опубликовали видеоматериал, где показано, как водитель за рулём транспортного средства марки Toyota пересекает сплошную и выезжает на полосу встречного движения. При этом водитель успел не только нарушить ПДД, но и показать неприличный жест тем, кто указал на нарушение.

«Теперь горе-водителю грозит до полугода лишения права на управление транспортным средством. Манёвр стоил того», — прокомментировали видеоматериал представители ГИБДД Владивостока.

Судя по кадрам, сотрудникам ведомства удалось установить личность нарушителя, который ответит за своё нарушение и, возможно, за свой палец, которым он, скорее всего, пытался показать обидчику направление движения.

Других юзеров видеоматериал, который разместили представители ГИБДД, рассмешил. А некоторые просто поблагодарили сотрудников ведомства.

«Аккаунт у вас с юмором. Вот теперь я знаю, куда он засунет свой палец. Правильно, таких надо сразу ловить. Оперативненько среагировали. Спасибо вам за то, что теперь это точно не сойдёт с рук», — реакция пользователей соцсетей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в начале июня текущего года в одном из районов города водитель за рулём Toyota Prius выехал на полосу встречного движения, создав помеху другим транспортным средства. Из-за этого другие транспортные средства «сошлись» в ДТП. Приморцы начали искать нерадивого водителя при помощи соцсетей.

#Новости#Общество#Владивосток#ПДД
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