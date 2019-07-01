С юмором: ГИБДД Приморья накажет нарушителя, показавшего палец

«Аккаунт у вас с юмором. Вот теперь я знаю, куда он засунет свой палец. Правильно, таких надо сразу ловить. Оперативненько среагировали. Спасибо вам за то, что теперь это точно не сойдёт с рук», — реакция пользователей соцсетей.