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Posted 5 июля 2019, 07:00

Published 5 июля 2019, 07:00

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

В Хабаровском крае уровень рек может повыситься

5 июля 2019, 07:00
С пятого на шестое июля в Хабаровском крае ухудшатся погодные условия. Непогода затронет северные районы региона, а также Верхнебуреинский район Хабаровского края, где ранее сошёл оползень. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе МЧС России по региону корреспонденту агентства рассказали о том, что из-за ухудшения погодных условий возможно возникновение аварийных ситуаций на объектах ЖКХ, подтопление и повреждение опор ЛЭП и связи, повышение уровней воды на реках края. При этом в северных районах Хабаровского края уровень рек может повыситься.

Уровень рек может повыситься и в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где, кстати, расположен посёлок Чекунда.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в начале июня текущего года власти региона приняли решение о расселении посёлка Чекунда. Село всегда находилось в зоне подтопления. Перед тем, как село расселят, жителям населённого пункта выдадут жилищные сертификаты, по которым они смогут приобрести квартиры. Однако сделать это получится ближе к осени текущего года.

Напомним, чрезвычайная ситуация в Верхнебуреинском районе Хабаровского края произошла ещё в декабре 2018 года. Изначально очевидцы думали, что на территорию якобы упал метеорит, однако в дальнейшем оказалось, что в районе реки Бурея сошёл оползень. Для ликвидации последствий ЧС были привлечены военные инженеры.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Дальний Восток#Хабаровск#Река
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