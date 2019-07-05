В Хабаровском крае уровень рек может повыситься

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в начале июня текущего года власти региона приняли решение о расселении посёлка Чекунда. Село всегда находилось в зоне подтопления. Перед тем, как село расселят, жителям населённого пункта выдадут жилищные сертификаты, по которым они смогут приобрести квартиры. Однако сделать это получится ближе к осени текущего года.