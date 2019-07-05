В Хабаровском крае уровень рек может повыситься

Posted 5 июля 2019, 07:00
Published 5 июля 2019, 07:00
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
В пресс-службе МЧС России по региону корреспонденту агентства рассказали о том, что из-за ухудшения погодных условий возможно возникновение аварийных ситуаций на объектах ЖКХ, подтопление и повреждение опор ЛЭП и связи, повышение уровней воды на реках края. При этом в северных районах Хабаровского края уровень рек может повыситься.
Уровень рек может повыситься и в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где, кстати, расположен посёлок Чекунда.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в начале июня текущего года власти региона приняли решение о расселении посёлка Чекунда. Село всегда находилось в зоне подтопления. Перед тем, как село расселят, жителям населённого пункта выдадут жилищные сертификаты, по которым они смогут приобрести квартиры. Однако сделать это получится ближе к осени текущего года.
Напомним, чрезвычайная ситуация в Верхнебуреинском районе Хабаровского края произошла ещё в декабре 2018 года. Изначально очевидцы думали, что на территорию якобы упал метеорит, однако в дальнейшем оказалось, что в районе реки Бурея сошёл оползень. Для ликвидации последствий ЧС были привлечены военные инженеры.