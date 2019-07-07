Беда кальянщиков: во Владивостоке закрыли ещё одну бесплатную парковку

Пользователи предположили, что проезд закрыли, чтобы остановить молодёжь, которая по вечерам устраивает автомобильные тусовки с кальянами и громкой музыкой, а потом ко всему прочему оставляет за собой мусор. Ранее долгие годы так называемые кальянщики собирались на парковке набережной Цесаревича. Однако после того, как парковка на территории Дальзавода стала платной, стоянка заметно опустела. Новым местом сбора быстро стала парковка перед театром, но, видимо, с этим тоже решено покончить.