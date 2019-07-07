Беда кальянщиков: во Владивостоке закрыли ещё одну бесплатную парковку

Posted 7 июля 2019, 06:36
Published 7 июля 2019, 06:36
Modified 1 сентября 2022, 03:44
Updated 1 сентября 2022, 03:44
Информация о том, что территория театральной парковки ограничена, появилась в разных городских группах «Инстаграм».
«Проезд ограничен. Извините за предоставленные неудобства», — написано на информационной табличке перед пустой парковкой.
Пользователи предположили, что проезд закрыли, чтобы остановить молодёжь, которая по вечерам устраивает автомобильные тусовки с кальянами и громкой музыкой, а потом ко всему прочему оставляет за собой мусор. Ранее долгие годы так называемые кальянщики собирались на парковке набережной Цесаревича. Однако после того, как парковка на территории Дальзавода стала платной, стоянка заметно опустела. Новым местом сбора быстро стала парковка перед театром, но, видимо, с этим тоже решено покончить.
«Что за бред вообще, приехать, пооткрывать багажники, включить музло и курить кальян — в чём прикол», «Сейчас весь фуникулёр и Проспект красоты будут заставлены», «Театр на то и театр, это вам не кальянная», «Скоро весь Владивосток будет одна сплошная платная парковка», — реакция пользователей социальных сетей.
Спустя время после появления снимка в автомобильных пабликах пользователи также сообщили, что на парковке всё-таки есть кальянщики. Не исключено, что они самостоятельно «сняли запрет» и просто отодвинули ограждение.
К слову, автомобилисты информируют, что теперь многие тусовщики заняли места на набережной недалеко от спорткомплекса «Олимпиец», на Проспекте красоты и других свободных местах.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что парковка на набережной Цесаревича с недавних пор стала платной как раз из-за того, что многие не убирают за собой мусор.