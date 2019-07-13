Престижный лагерь: история с отравлением детей дошла до уголовного дела в Приморье

Posted 13 июля 2019, 02:39
Published 13 июля 2019, 02:39
Modified 1 сентября 2022, 03:18
Updated 1 сентября 2022, 03:18
В прокуратуре Приморского края корреспонденту агентства рассказали о том, что после того, как поступило сообщение о том, что 15 человек с признаками острой кишечной инфекции доставлены в одну из больниц Владивостока из детского оздоровительного центра «Юнга», специалисты выехали на территорию учреждения. Они зафиксировали факт нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Материалы были переданы в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
В итоге, по факту нарушения правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, уголовное дело всё же было возбуждено. На сегодняшний день расследование продолжается.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостокскую клиническую больницу № 2 поступили 15 детей с подозрением на острую кишечную инфекцию. Сотрудники Роспотребнадзора по региону прибыли в лагерь, чтобы выяснить, как инфекция могла попасть на территорию учреждения. Ранее также сообщалось о том, что после проверок станет известно, будет ли дальше центр функционировать в прежнем режиме, или его временно закроют. Но в прокуратуре края по этому поводу никакой информации нет.
Напомним, уголовное дело было возбуждено после массового отравления в детском лагере «Юный рыбак». Специалисты Роспотребнадзора отметили, что сотрудники лагеря нарушили правила хранения и обработки продуктов, хранения пищеблоков.