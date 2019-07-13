Престижный лагерь: история с отравлением детей дошла до уголовного дела в Приморье

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостокскую клиническую больницу № 2 поступили 15 детей с подозрением на острую кишечную инфекцию. Сотрудники Роспотребнадзора по региону прибыли в лагерь, чтобы выяснить, как инфекция могла попасть на территорию учреждения. Ранее также сообщалось о том, что после проверок станет известно, будет ли дальше центр функционировать в прежнем режиме, или его временно закроют. Но в прокуратуре края по этому поводу никакой информации нет.