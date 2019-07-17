Во Владивостоке передумали строить детский сад рядом с кладбищем

Ранее РИА «Восток-Медиа» информировало читателей о скандале вокруг строительства детсада на Тихвинской. Инициатива построить учреждение для детей на территории рядом с Морским кладбищем переросла в противостояние горожан и властей. Помимо жуткого соседства местных жителей не устроило и то, что будут вырублены деревья.