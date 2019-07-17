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Posted 17 июля 2019, 04:01

Published 17 июля 2019, 04:01

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Во Владивостоке передумали строить детский сад рядом с кладбищем

Во Владивостоке передумали строить детский сад рядом с кладбищем

17 июля 2019, 04:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Кладбище
В дальневосточной столице передумали строить детский сад на Тихвинской. Территория, на которой планировали возвести и открыть дошкольное учреждение, останется зелёной зоной, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе краевого центра, строительство здания, которое должно было принять 120 детей, хотели начать в 2019 году. Владивостокцы были против такой инициативы из-за соседства с кладбищем.

В мэрии уточнили, что исключат вероятность застройки данного участка на Тихвинской многоэтажками и другими объектами в будущем. В частности, место признано территорией общего пользования. Это значит, что в указанной зоне будет запрещено строить какие-либо объекты кроме скверов, бульваров и малых архитектурных форм.

А детские садики решено построить в районе бухты Патрокл — там появятся два дошкольных учреждения.

Ранее РИА «Восток-Медиа» информировало читателей о скандале вокруг строительства детсада на Тихвинской. Инициатива построить учреждение для детей на территории рядом с Морским кладбищем переросла в противостояние горожан и властей. Помимо жуткого соседства местных жителей не устроило и то, что будут вырублены деревья.

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#Новости#Общество#Детский сад#Владивосток#Кладбище
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