Во Владивостоке передумали строить детский сад рядом с кладбищем

Posted 17 июля 2019, 04:01
Published 17 июля 2019, 04:01
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе краевого центра, строительство здания, которое должно было принять 120 детей, хотели начать в 2019 году. Владивостокцы были против такой инициативы из-за соседства с кладбищем.
В мэрии уточнили, что исключат вероятность застройки данного участка на Тихвинской многоэтажками и другими объектами в будущем. В частности, место признано территорией общего пользования. Это значит, что в указанной зоне будет запрещено строить какие-либо объекты кроме скверов, бульваров и малых архитектурных форм.
А детские садики решено построить в районе бухты Патрокл — там появятся два дошкольных учреждения.
Ранее РИА «Восток-Медиа» информировало читателей о скандале вокруг строительства детсада на Тихвинской. Инициатива построить учреждение для детей на территории рядом с Морским кладбищем переросла в противостояние горожан и властей. Помимо жуткого соседства местных жителей не устроило и то, что будут вырублены деревья.