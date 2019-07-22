Крупный приморский сельхозпроизводитель идёт ко дну — его земли заросли сорняками

Согласно информации Россельхознадзора, инспектор провёл проверку и обнаружил, что плодородные земли площадью 3565,88 гектара оказались заброшены и никому не нужны. Проверка не показала на полях следов выращивания сельскохозяйственных культур и выпаса сельскохозяйственных животных, зато нашла кустарники и сорняки до трёх метров ростом. По словам специалистов Россельхознадзора, на полях одного из самых крупных производителей в сфере АПК ничего не растёт уже второй год. Первое предписание было выдано АО «Шмаковское» 25 июня 2018 года.