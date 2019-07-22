Крупный приморский сельхозпроизводитель идёт ко дну — его земли заросли сорняками

Posted 22 июля 2019, 02:58
Published 22 июля 2019, 02:58
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Согласно информации Россельхознадзора, инспектор провёл проверку и обнаружил, что плодородные земли площадью 3565,88 гектара оказались заброшены и никому не нужны. Проверка не показала на полях следов выращивания сельскохозяйственных культур и выпаса сельскохозяйственных животных, зато нашла кустарники и сорняки до трёх метров ростом. По словам специалистов Россельхознадзора, на полях одного из самых крупных производителей в сфере АПК ничего не растёт уже второй год. Первое предписание было выдано АО «Шмаковское» 25 июня 2018 года.
Отметим, что по данным администрации Приморского края, в 2018 году весь урожай гречихи планировалось собрать с 1,9 тысяч гектаров, а рис посеяли на площади 12 тысяч гектаров. Так что 3565,88 гектара заброшенной плодородной земли — это сильный удар по агропромышленному комплексу Приморского края.
Почему АО «Шмаковское» ничего не растит уже второй год подряд? По информации базы данных СПАРК-Интерфакс юридическое лицо находится в состоянии ликвидации. Головная компания этого предприятия — ООО «Приморский зерновой союз» тоже находится в состоянии ликвидации.
Пятьюдесятью процентами ООО «Приморский зерновой союз» через цепочку компаний руководит небезызвестный Владимир Кузнецов — совладелец компаний ООО «Надеждинская птица», ООО «Дальневосточная птица» замешанных в череде крупных скандалов. У ещё одной компании, совладельцем которой является Кузнецов — АО ТД «Михайловский» долгов на полмиллиарда рублей. Так что сейчас предпринимателю очевидно не до полей и посевов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» не раз рассказывало случаи, произошедшие на двух птицефабриках. Так, в ООО «Надеждинская птица» была зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Всё поголовье птицы в количестве 235 911 штук уничтожили во вторник, 15 мая 2018 года.
На предприятии ООО «Дальневосточная птица» в апреле прошлого года произошёл пожар. По данным пресс-службы главного управления МЧС по Приморскому краю, площадь пожара на предприятии тогда составила 1000 квадратных метров. Происшествие оказалось настолько сложным, что ликвидация последствий продолжалась на протяжении нескольких дней. В пресс-службе МЧС по Приморью отмечали, что пожарные оперативно прибыли на место, но это не помогло спасти большую часть помещений птицефабрики.