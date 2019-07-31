Август приготовил Приморью жару и грозовые дожди

Posted 31 июля 2019, 04:04
Published 31 июля 2019, 04:04
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Как корреспонденту агентства рассказали в «Примпогоде», в ближайшие сутки регулировать погоду в крае будут фронтовые разделы. Поэтому возможны грозовые дожди. При этом в светлое время суток будет держаться жаркая погода — температурный фон будет меняться от 26 до 33 градусов выше нуля.
Во Владивостоке должно прояснить в самое ближайшее время. При этом температурный фон с столице округа будет равен 27-30 градусам со знаком «плюс».
Август в столице приморья тоже начнётся с тумана. Не исключено, что утром будет моросить. А вот днём ожидаются прояснения. Минимальная температура останется без изменений, а максимальная будет немного выше, чем сегодня, 31 июля.
РИА «Восток-Медиа» писало о том, что туманная, но всё-таки установившаяся жара в регионе задержится ненадолго. Синоптики уже переживают по поводу прохождения нового тайфуна.
К слову, ранее специалисты представили прогноз аномалий на август 2019 года.