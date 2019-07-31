vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 31 июля 2019, 04:04

Published 31 июля 2019, 04:04

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Август приготовил Приморью жару и грозовые дожди

31 июля 2019, 04:04
Сюжет
Погода
Август в Приморье начнётся с жары и грозовых дождей. Об этом предупредили местные синоптики, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали в «Примпогоде», в ближайшие сутки регулировать погоду в крае будут фронтовые разделы. Поэтому возможны грозовые дожди. При этом в светлое время суток будет держаться жаркая погода — температурный фон будет меняться от 26 до 33 градусов выше нуля.

Во Владивостоке должно прояснить в самое ближайшее время. При этом температурный фон с столице округа будет равен 27-30 градусам со знаком «плюс».

Август в столице приморья тоже начнётся с тумана. Не исключено, что утром будет моросить. А вот днём ожидаются прояснения. Минимальная температура останется без изменений, а максимальная будет немного выше, чем сегодня, 31 июля.

РИА «Восток-Медиа» писало о том, что туманная, но всё-таки установившаяся жара в регионе задержится ненадолго. Синоптики уже переживают по поводу прохождения нового тайфуна.

К слову, ранее специалисты представили прогноз аномалий на август 2019 года.

#Новости#Общество#Погода#Лето#Жара
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика