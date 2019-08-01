Автомобилистам рассказали, где в Приморье размещены фоторадары

Приморские водители могут «встретиться» с камерами на пересечении улиц Маковского и Шишкина, Маковского и 10-й, а также в районе бухты Лазурная. Расположены фоторадары на 406-м километре в Лесозаводском городском округе, на 441-м километре в Кировском районе, две камеры установлены в Черниговском районе края, пять камер — в Надеждинском районе Приморья.