Автомобилистам рассказали, где в Приморье размещены фоторадары

Posted 1 августа 2019, 08:25
Published 1 августа 2019, 08:25
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Полный список опубликован на официальном сайте администрации Приморского края. Так, на мостовых переходах столицы Дальнего Востока фоторадары установлены на в районе низководного моста, на острове Русский, на мосту через бухту Золотой Рог, а также в районе улицы Надибаидзе, 32. Кроме того камеры установлены на некрасовском путепроводе, в районе проспекта 100-лет Владивостоку, 28г, 70, 120, 182.
Приморские водители могут «встретиться» с камерами на пересечении улиц Маковского и Шишкина, Маковского и 10-й, а также в районе бухты Лазурная. Расположены фоторадары на 406-м километре в Лесозаводском городском округе, на 441-м километре в Кировском районе, две камеры установлены в Черниговском районе края, пять камер — в Надеждинском районе Приморья.
Кроме того «следят» за нарушителями в районе трассы Осиновка-Рудная пристань, Владивосток-аэропорт, посёлок Новый — бухта Патрокл. Более 8 камер установлены в районе трассы Артём-Находка-порт Восточный.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что до конца 2019 года в столице Дальнего Востока появятся ещё 20 новых камер.