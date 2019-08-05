В Приморье снова возвращается непогода

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что уже на следующей неделе погода, возможно, окончательно ухудшится в регионе. Изначально синоптики высказывали версию о том, что к краю подойдёт тайфун «Випа», однако потом они извинились и признали то, что ошиблись. Такой тайфун действительно существует, однако Приморье от него не пострадает. У циклона, который подойдёт к краю, пока нет названия.