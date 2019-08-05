В Приморье снова возвращается непогода

Posted 4 августа 2019, 23:26
Published 4 августа 2019, 23:26
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как рассказали корреспонденту агентства сотрудники портала «Примпогода», погоду в регионе в понедельник, 5 августа, определяет поле повышенного атмосферного давления. В некоторых районах Приморья возможен небольшой дождь, а максимальная температура воздуха составит до +33 градусов.
В столице Дальнего Востока в первый рабочий день на текущей неделе в утренние часы приморцы наблюдают туман. В целом, осадков в городе не ожидается, а столбик термометра поднимется до +27 градусов. Небольшой дождь возможен в Уссурийске, однако там воздух прогреется до +33 градусов.
Испортится погода в Находке. В городе, возможно, в обеденное время пройдёт небольшой дождь, а столбики термометров поднимутся до +30 градусов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что уже на следующей неделе погода, возможно, окончательно ухудшится в регионе. Изначально синоптики высказывали версию о том, что к краю подойдёт тайфун «Випа», однако потом они извинились и признали то, что ошиблись. Такой тайфун действительно существует, однако Приморье от него не пострадает. У циклона, который подойдёт к краю, пока нет названия.