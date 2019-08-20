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Posted 20 августа 2019, 07:50

Published 20 августа 2019, 07:50

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Из-за непогоды приморцы потеряют свой урожай

Из-за непогоды приморцы потеряют свой урожай

20 августа 2019, 07:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Погода
Не исключено, что Приморье в 2019 году останется без богатого урожая. Синоптики предупредили о том, что в крае сохраняется опасное агрометеорологическое явление. Оно «пробудет» в регионе ещё неделю, и это, возможно, приведёт к потере урожая, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Неприятную новость рассказали корреспонденту агентства сотрудники портала «Примпогода». С начала августа, в период уборки сельскохозяйственных культур в Спасском районе, в Чугуевском, Уссурийском, Черниговском, Лесозаводском, Дальнереченском, Ханкайском и в Кировском районах края сформировалось опасное агрометеорологическое явление. Верхний слой почвы переувлажнён. На текущий момент времени состояние почвы оценивается, как липкое и текучее.

Такое явление сохранится на протяжении недели. И, по версии синоптиков, богатого урожая точно ждать не стоит.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что жители региона, после двух месяцев лета, очень надеялись на август. Однако последний летний месяц, скорее всего, крайне огорчил и дачников, и отдыхающих в прибрежных зонах и даже тех, кто находится всё лето на рабочем месте. За месяц в регионе было объявлено три штормовых предупреждения. А сильные ливни уже подходят к региону.

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#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Урожай
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