Из-за непогоды приморцы потеряют свой урожай

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что жители региона, после двух месяцев лета, очень надеялись на август. Однако последний летний месяц, скорее всего, крайне огорчил и дачников, и отдыхающих в прибрежных зонах и даже тех, кто находится всё лето на рабочем месте. За месяц в регионе было объявлено три штормовых предупреждения. А сильные ливни уже подходят к региону.