Из-за непогоды приморцы потеряют свой урожай

Posted 20 августа 2019, 07:50
Published 20 августа 2019, 07:50
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Неприятную новость рассказали корреспонденту агентства сотрудники портала «Примпогода». С начала августа, в период уборки сельскохозяйственных культур в Спасском районе, в Чугуевском, Уссурийском, Черниговском, Лесозаводском, Дальнереченском, Ханкайском и в Кировском районах края сформировалось опасное агрометеорологическое явление. Верхний слой почвы переувлажнён. На текущий момент времени состояние почвы оценивается, как липкое и текучее.
Такое явление сохранится на протяжении недели. И, по версии синоптиков, богатого урожая точно ждать не стоит.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что жители региона, после двух месяцев лета, очень надеялись на август. Однако последний летний месяц, скорее всего, крайне огорчил и дачников, и отдыхающих в прибрежных зонах и даже тех, кто находится всё лето на рабочем месте. За месяц в регионе было объявлено три штормовых предупреждения. А сильные ливни уже подходят к региону.