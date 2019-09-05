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Posted 5 сентября 2019, 06:39

Published 5 сентября 2019, 06:39

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Arigato: Владимир Путин во время ВЭФ перешёл с Синдзо Абэ на «ты»

5 сентября 2019, 06:39
Сюжет
Восточный экономический форум
Президент России Владимир Путин встретился с постоянным гостем Восточного экономического форума премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Владивостоке. Во время переговоров российский лидер перешёл на «ты», сообщает РИА «Восток-Медиа».

«В начале нашей беседы хотел бы сердечно поблагодарить за слова сочувствия, которые ты выразил жителям Красноярского края и Иркутской области в связи с лесными пожарами», — приводятся слова Владимира Владимировича на сайте Кремля.

Абэ сказал, что ему очень радостно в четвёртый раз встречаться с Путиным на ВЭФ во Владивостоке.

«Сегодня я рассчитываю на откровенные обмены мнениями по двусторонним вопросам, начиная с проблемы заключения мирного договора, а также по международным вопросам, ориентированным на будущее», — Синдзо Абэ.

Российский лидер ответил коллеге на японском языке: Arigato (спасибо –прим. ред).

Оба лидера будут принимать участие в пленарном заседании ВЭФ. Оно должно было стартовать в 16:00 по местному времени, но пока задерживается.

#Новости#Восточный экономический форум#Власть#ВЭФ-2019
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