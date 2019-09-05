Arigato: Владимир Путин во время ВЭФ перешёл с Синдзо Абэ на «ты»

Posted 5 сентября 2019, 06:39
Published 5 сентября 2019, 06:39
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
«В начале нашей беседы хотел бы сердечно поблагодарить за слова сочувствия, которые ты выразил жителям Красноярского края и Иркутской области в связи с лесными пожарами», — приводятся слова Владимира Владимировича на сайте Кремля.
Абэ сказал, что ему очень радостно в четвёртый раз встречаться с Путиным на ВЭФ во Владивостоке.
«Сегодня я рассчитываю на откровенные обмены мнениями по двусторонним вопросам, начиная с проблемы заключения мирного договора, а также по международным вопросам, ориентированным на будущее», — Синдзо Абэ.
Российский лидер ответил коллеге на японском языке: Arigato (спасибо –прим. ред).
Оба лидера будут принимать участие в пленарном заседании ВЭФ. Оно должно было стартовать в 16:00 по местному времени, но пока задерживается.