Картина дня в Приморье: шикарный лайнер, истерика таксиста и разрушенный мост

Posted 9 сентября 2019, 12:03
Published 9 сентября 2019, 12:03
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Такой огромный и шикарный круизный лайнер
Ранним утром в понедельник, 8 сентября, в Приморье пришвартовался первый в истории России огромный круизный лайнер Spectrum of the Seas. Некоторые жители региона на рассвете устремились на причал для того, чтобы посмотреть на морского гиганта. Представителей лайнера поприветствовал губернатор региона Олег Кожемяко, который пояснил, что это масштабное событие не только для региона, но и для России, в целом. Лайнера таких внушающих размеров в России ещё не было.
Некоторые туристы уже успели в соцсетях опубликовать фотографии и рассказать о том, что скрывает в себе морской гигант. Кстати, у некоторых российских туристов круизное путешествие на лайнере начнётся именно из столицы Дальнего Востока. Тем, кому на палубу лайнера попасть не удалось, попытались запечатлеть его внешний вид на камеру мобильного телефона.
Отметим, это уже 10-й по счёту заход круизного лайнера в регион.
Агрессивный таксист
Штрафстоянки являются одной из самых больных тем для обсуждения среди автомобилистов. Но опытные водители знают, чтобы забрать свой автомобиль нужно получить разрешение ГИБДД и оплатить штраф. Но как показала практика, не все водители готовы законным путём вернуть себе своего «железного коня». Об одном из таких случаев сообщили в посте инстаграм-сообщества dpskontrol_125rus. Как описано в описании к видео, у местного таксиста эвакуировали автомобиль на штрафстоянку. В ответ на это, мужчина отправился на арестплощадку и попытался угнать свой автомобиль. При этом вёл он себя крайне агрессивно.
Разрушенный мост
В столице Дальнего Востока в районе улицы Щитовая была разрушена часть моста. Изначально очевидцы утверждали, что альтернативной дороги нет. В мэрии Владивостока корреспонденту агентства сообщили о том, что альтернативная дорога к жилым домам, расположенным в районе Щитовой, имеется. В администрации пояснили, что мост будет восстановлен только после того, как будет подготовлено заключение. Это необходимо для понимания того, сколько необходимо выделить финансовых средств в дальнейшем на ремонт моста.