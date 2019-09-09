Картина дня в Приморье: шикарный лайнер, истерика таксиста и разрушенный мост

Штрафстоянки являются одной из самых больных тем для обсуждения среди автомобилистов. Но опытные водители знают, чтобы забрать свой автомобиль нужно получить разрешение ГИБДД и оплатить штраф. Но как показала практика, не все водители готовы законным путём вернуть себе своего «железного коня». Об одном из таких случаев сообщили в посте инстаграм-сообщества dpskontrol_125rus. Как описано в описании к видео, у местного таксиста эвакуировали автомобиль на штрафстоянку. В ответ на это, мужчина отправился на арестплощадку и попытался угнать свой автомобиль. При этом вёл он себя крайне агрессивно.