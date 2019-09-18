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Posted 18 сентября 2019, 05:15

Published 18 сентября 2019, 05:15

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

В Приморье сожгли партию крабов

В Приморье сожгли партию крабов

18 сентября 2019, 05:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Восток-Медиа FISH
В одном из кафе в Приморье, расположенном в городе Артём, были найдены крабы, хранившиеся без ветеринарных сопроводительных документов. В связи с чем морепродукты изъяли, чтобы уничтожить их, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сотрудники управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области нашли в одном из кафе в городе Артём некачественные морепродукты. 14 особей краба общим весом 33,6 килограмма, хранившиеся в общепите, не имели сопроводительных ветеринарных документов, которые бы подтверждали качество и безопасность продукции.

В отношении заведения было возбуждено административное дело о нарушении ветеринарно-санитарных правил. Впоследствии данное дело было рассмотрено в управлении Россельхознадзора. Теперь владельцы кафе должны будут выплатить штраф.

Что касается морепродуктов, то все крабы были изъяты и уничтожены путём сжигания.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в порту Приморского края было обнаружено испорченное мясо, привезённое из Аргентины. Россельхознадзор принял решение отправить продукцию обратно стране-экспортёру.

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#Новости#Общество#Восток-Медиа FISH#Крабы#Россельхознадзор#Кафе
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