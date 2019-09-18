В Приморье сожгли партию крабов

В одном из кафе в Приморье, расположенном в городе Артём, были найдены крабы, хранившиеся без ветеринарных сопроводительных документов. В связи с чем морепродукты изъяли, чтобы уничтожить их, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сотрудники управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области нашли в одном из кафе в городе Артём некачественные морепродукты. 14 особей краба общим весом 33,6 килограмма, хранившиеся в общепите, не имели сопроводительных ветеринарных документов, которые бы подтверждали качество и безопасность продукции. В отношении заведения было возбуждено административное дело о нарушении ветеринарно-санитарных правил. Впоследствии данное дело было рассмотрено в управлении Россельхознадзора. Теперь владельцы кафе должны будут выплатить штраф. Что касается морепродуктов, то все крабы были изъяты и уничтожены путём сжигания. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в порту Приморского края было обнаружено испорченное мясо, привезённое из Аргентины. Россельхознадзор принял решение отправить продукцию обратно стране-экспортёру. Материалы по теме Опасный сыр чуть не попал в руки приморцев Э — экономия: приморский производитель колбасок обманывал покупателей Из Приморья с любовью: в Аргентину отправят несколько десятков тонн тухлого мяса