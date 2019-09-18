В Приморье сожгли партию крабов

Posted 18 сентября 2019, 05:15
Published 18 сентября 2019, 05:15
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Сотрудники управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области нашли в одном из кафе в городе Артём некачественные морепродукты. 14 особей краба общим весом 33,6 килограмма, хранившиеся в общепите, не имели сопроводительных ветеринарных документов, которые бы подтверждали качество и безопасность продукции.
В отношении заведения было возбуждено административное дело о нарушении ветеринарно-санитарных правил. Впоследствии данное дело было рассмотрено в управлении Россельхознадзора. Теперь владельцы кафе должны будут выплатить штраф.
Что касается морепродуктов, то все крабы были изъяты и уничтожены путём сжигания.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в порту Приморского края было обнаружено испорченное мясо, привезённое из Аргентины. Россельхознадзор принял решение отправить продукцию обратно стране-экспортёру.