Юные приморцы и их родители станут сценаристами и актёрами

Posted 10 октября 2019, 07:13
Published 10 октября 2019, 07:13
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В пресс-службе администрации Приморского края корреспонденту агентства рассказали о том, что конкурс «Мама, папа, я — театральная семья» организован представителями краевого драматического театра молодёжи при поддержке департамента культуры края. До 25 октября текущего года, тем, кто желает принять участие в конкурсе, может заполнить анкету, составить видеозапись творческого выступления продолжительностью не более 20 минут и прислать на teatrkonkurs@mail.ru.
Организаторы отмечают, что в финал пройдут только 20 семей, которые будут бороться за главный приз конкурса. А лучший видеоролик будет размещён на официальном сайте краевого драматического театра молодёжи. Конкурс пройдёт с 8 по 10 ноября в здании театра.
Отметим, 2019 год, по указу президента РФ Владимира Путина, объявлен Годом театра, в рамках которого в столице Дальнего Востока состоялись различные мастер-классы, театральные показы и форумы. Отдельные показы в честь Года театра прошли во время проведения Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», который состоялся в краевом центре с 13 по 19 сентября.