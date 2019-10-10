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Posted 10 октября 2019, 07:13

Published 10 октября 2019, 07:13

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Юные приморцы и их родители станут сценаристами и актёрами

Юные приморцы и их родители станут сценаристами и актёрами

10 октября 2019, 07:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Конкурс
Приморских семей с детьми приглашают принять участие в конкурсе «Мама, папа, я — театральная семья», который пройдёт в столице Дальнего Востока с 8 по 10 ноября. Заявки на участие родители могут подать до 25 октября текущего года. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе администрации Приморского края корреспонденту агентства рассказали о том, что конкурс «Мама, папа, я — театральная семья» организован представителями краевого драматического театра молодёжи при поддержке департамента культуры края. До 25 октября текущего года, тем, кто желает принять участие в конкурсе, может заполнить анкету, составить видеозапись творческого выступления продолжительностью не более 20 минут и прислать на teatrkonkurs@mail.ru.

Организаторы отмечают, что в финал пройдут только 20 семей, которые будут бороться за главный приз конкурса. А лучший видеоролик будет размещён на официальном сайте краевого драматического театра молодёжи. Конкурс пройдёт с 8 по 10 ноября в здании театра.

Отметим, 2019 год, по указу президента РФ Владимира Путина, объявлен Годом театра, в рамках которого в столице Дальнего Востока состоялись различные мастер-классы, театральные показы и форумы. Отдельные показы в честь Года театра прошли во время проведения Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», который состоялся в краевом центре с 13 по 19 сентября.

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#Новости#Культура#Конкурс#Владивосток#Культура в Приморском крае#Театр
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