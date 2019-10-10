Юные приморцы и их родители станут сценаристами и актёрами

В пресс-службе администрации Приморского края корреспонденту агентства рассказали о том, что конкурс «Мама, папа, я — театральная семья» организован представителями краевого драматического театра молодёжи при поддержке департамента культуры края. До 25 октября текущего года, тем, кто желает принять участие в конкурсе, может заполнить анкету, составить видеозапись творческого выступления продолжительностью не более 20 минут и прислать на teatrkonkurs@mail.ru.