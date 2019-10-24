Игорь Зюзин снова просит у Дмитрия Медведева денег на «Мечел»

Posted 24 октября 2019, 09:30
Published 24 октября 2019, 09:30
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
В своём обращении Зюзин просит правительство вернуть группе «Мечел» пятьдесят процентов вложенных в завод средств. Он также сообщил, что если правительство даст «Мечелу» денег, то они будут направлены на погашение долгов перед Сбербанком, Газпромбанком и ВТБ. Зюзин пожаловался, что компания не зарабатывает столько, сколько нужно для погашения основного долга по кредиту, однако проценты они заплатить в состоянии.
Акционер «Мечела» также попросил реструктуризировать кредиты группы на сумму 340 миллиардов рублей с льготным периодом в четыре года, сроком на шесть лет. Чистый долг компании в прошлом году достиг 423 миллиарда рублей. В июне текущего года компания попросила госбанки пересмотреть кредитные условия. Банкиры изучают предложение.
ДЭМЗ до 2009 года входил в группу «Эстар», после чего из-за долгов предприятие было передано инвестиционному подразделению Альфа-банка. В структуру «Мечел» это предприятие вошло в 2011 году, оно было выкуплено в рассрочку за 537 миллионов долларов. Через год после покупки работа встала из-за дефицита лома, а в 2014 завод перешёл под контроль властей ДНР и был национализирован. «Мечел» стоимость завода Альфа-банку выплатил в полном объёме.
Напомним, в сентябре Приморский край посещала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Во время официального собрания с представителями стивидорных компаний Приморья она обрушилась на них с критикой, а деятельность компании АО «Торговый порт Посьет», дочернего предприятия группы «Мечел» вообще пообещала остановить, если они не пройдут экспертизу до 15 ноября.