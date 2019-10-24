Игорь Зюзин снова просит у Дмитрия Медведева денег на «Мечел»

ДЭМЗ до 2009 года входил в группу «Эстар», после чего из-за долгов предприятие было передано инвестиционному подразделению Альфа-банка. В структуру «Мечел» это предприятие вошло в 2011 году, оно было выкуплено в рассрочку за 537 миллионов долларов. Через год после покупки работа встала из-за дефицита лома, а в 2014 завод перешёл под контроль властей ДНР и был национализирован. «Мечел» стоимость завода Альфа-банку выплатил в полном объёме.