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Posted 24 октября 2019, 09:30

Published 24 октября 2019, 09:30

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Завод

Игорь Зюзин снова просит у Дмитрия Медведева денег на «Мечел»

24 октября 2019, 09:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi. Завод
Компания, владеющая приморским угольным портом Посьет, просит правительство РФ о финансовой поддержке. Председатель совета директоров холдинга «Мечел» Игорь Зюзин попросил возместить деньги, инвестированные в Донецкий электрометаллургический завод.

В своём обращении Зюзин просит правительство вернуть группе «Мечел» пятьдесят процентов вложенных в завод средств. Он также сообщил, что если правительство даст «Мечелу» денег, то они будут направлены на погашение долгов перед Сбербанком, Газпромбанком и ВТБ. Зюзин пожаловался, что компания не зарабатывает столько, сколько нужно для погашения основного долга по кредиту, однако проценты они заплатить в состоянии.

Акционер «Мечела» также попросил реструктуризировать кредиты группы на сумму 340 миллиардов рублей с льготным периодом в четыре года, сроком на шесть лет. Чистый долг компании в прошлом году достиг 423 миллиарда рублей. В июне текущего года компания попросила госбанки пересмотреть кредитные условия. Банкиры изучают предложение.

ДЭМЗ до 2009 года входил в группу «Эстар», после чего из-за долгов предприятие было передано инвестиционному подразделению Альфа-банка. В структуру «Мечел» это предприятие вошло в 2011 году, оно было выкуплено в рассрочку за 537 миллионов долларов. Через год после покупки работа встала из-за дефицита лома, а в 2014 завод перешёл под контроль властей ДНР и был национализирован. «Мечел» стоимость завода Альфа-банку выплатил в полном объёме.

Напомним, в сентябре Приморский край посещала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Во время официального собрания с представителями стивидорных компаний Приморья она обрушилась на них с критикой, а деятельность компании АО «Торговый порт Посьет», дочернего предприятия группы «Мечел» вообще пообещала остановить, если они не пройдут экспертизу до 15 ноября.

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#Новости#Экономика#Россия
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