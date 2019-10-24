Жители Владивостока сами скинулись на ремонт дороги

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что инициативные жители города решили самостоятельно отремонтировать дорогу на улице Луговой. Молодые люди засыпали дорожные ямы щебнем. Однако от проявленной инициативы довольны остались не все. Так, по мнению автомобилистов, через месяц от щебня не останется и следа. Кроме того, камни будут лететь из-под колёс одних автомобилей в лобовые стёкла других.