Жители Владивостока сами скинулись на ремонт дороги

Posted 24 октября 2019, 01:58
Published 24 октября 2019, 01:58
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Жители домов по улице Басаргина за свой счёт отремонтировали дорогу. Для этого они собрали 230 тысяч рублей. Горожане отсыпали скальник и сделали дренаж для отвода воды. При этом местные жители отметили, что полученных денег не хватило на завершение работ. Сейчас им требуется порядка 100 тысяч рублей.
Кроме того, сами работы не завершены в полной степени. Сейчас решается вопрос об асфальтовом покрытии на дороге. В связи с этим они обращаются с просьбой ко всем желающим организовать привоз щебня, отсева, крошки и асфальта.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что инициативные жители города решили самостоятельно отремонтировать дорогу на улице Луговой. Молодые люди засыпали дорожные ямы щебнем. Однако от проявленной инициативы довольны остались не все. Так, по мнению автомобилистов, через месяц от щебня не останется и следа. Кроме того, камни будут лететь из-под колёс одних автомобилей в лобовые стёкла других.