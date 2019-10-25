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Posted 25 октября 2019, 10:11

Published 25 октября 2019, 10:11

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

ДТП повине водителей автобусов

В Приморье увеличилось количество ДТП по вине водителей общественного транспорта

25 октября 2019, 10:11
Фото: Медиахолдинг 1Mi. ДТП повине водителей автобусов
Сюжет
Мвд
ГИБДД по Приморью подвела предварительные итоги за десять месяцев 2019 года в сфере пассажирских перевозок. В ведомстве отмечают, что с начала года увеличилось количество ДТП, произошедших по вине водителей общественного транспорт, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации ведомства, с начала года было выявлено более 11 тысяч нарушений. Частыми из них являются управление технически неисправными автомобилями и нарушение режима труда и отдыха.

Кроме того, с начала года увеличилось количество ДТП по вине водителей такси. Рост составляет +1,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также увеличение числа погибших и пострадавших в автоавариях, произошедших по вине водителей автобусов, имеющих лицензию на осуществление пассажирских перевозок (на 100% и 68% соответственно).

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, то администрация Владивостока неоднократно проводила рейды по городским автобусам. По результатам последней проверки было принято решение о проведении дополнительного инструктажа среди водителей автобусов, для того чтобы приучить их к чистоте.

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#Новости#Общество#Владивосток#Мвд
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