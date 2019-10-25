В Приморье увеличилось количество ДТП по вине водителей общественного транспорта

Posted 25 октября 2019, 10:11
Published 25 октября 2019, 10:11
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
По информации ведомства, с начала года было выявлено более 11 тысяч нарушений. Частыми из них являются управление технически неисправными автомобилями и нарушение режима труда и отдыха.
Кроме того, с начала года увеличилось количество ДТП по вине водителей такси. Рост составляет +1,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также увеличение числа погибших и пострадавших в автоавариях, произошедших по вине водителей автобусов, имеющих лицензию на осуществление пассажирских перевозок (на 100% и 68% соответственно).
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, то администрация Владивостока неоднократно проводила рейды по городским автобусам. По результатам последней проверки было принято решение о проведении дополнительного инструктажа среди водителей автобусов, для того чтобы приучить их к чистоте.