В Приморье увеличилось количество ДТП по вине водителей общественного транспорта

Кроме того, с начала года увеличилось количество ДТП по вине водителей такси. Рост составляет +1,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также увеличение числа погибших и пострадавших в автоавариях, произошедших по вине водителей автобусов, имеющих лицензию на осуществление пассажирских перевозок (на 100% и 68% соответственно).