В Хабаровском крае сократят расходы на социальную сферу

Posted 30 октября 2019, 02:30
Published 30 октября 2019, 02:30
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Согласно законопроекту, в 2020 году объем доходов краевой казны составит 100,6 миллиарда рублей, расходная часть увеличится до 107,9 миллиарда рублей. Для сравнения: в действующем краевом бюджете с учетом августовских поправок доходы предусмотрены в сумме 112 миллиардов рублей, расходы — почти 120 миллиардов. Дефицит бюджета составит около 7,2 миллиарда рублей, а верхний предел госдолга к 1 января будущего года достигнет 63 миллиарда рублей, сегодня он составляет 52,1 миллиарда.
Покрывается дефицит кредитами, которые берутся в частных банках под огромные проценты, что только ухудшает и без того непростую финансовую ситуацию в регионе. Если быть более точными, то обслуживание займов отбирает у краевой казны уже более 4 миллиардов рублей в год, но сокращать размер государственного долга власти не планируют. По подсчётам Министерства финансов для радикального решения проблемы из бюджета в следующем году пришлось бы изъять около 17 % планируемых доходов, а значит, не выполнить все обязательства перед населением.
Вернёмся к проекту бюджета и посмотрим, каким образом региональные власти собираются повышать «благосостояние населения». Социальная сфера заберёт 64,1 % всех расходов бюджета. При этом практически по всем направлениям заметно урезание финансирования, рассчитывать на улучшение жизни в регионе не стоит.
|
2019 год (миллиарды рублей)
|
2020 год (миллиарды рублей)
|
Социальная политика
|
31,7
|
30,6
|
Физическая культура и спорт
|
4,7
|
3,9
|
Здравоохранение
|
11,5
|
10,9
|
Культура
|
2,2
|
1,8
|
ЖКХ
|
7,7
|
6,5
Самым «болезненным» станет урезание финансирование на важные госпрограммы по развитию транспортной системы и доступной среды, сокращение расходов произойдёт на 20- 50 %.
Проектом бюджета предусматривается повышение оплаты труда бюджетников, увеличение размера минимальной заработной платы и расходов на реализацию «майских» указов. Но на фоне соседних регионов Дальнего Востока данные меры выглядят весьма скупо. В Приморье, например, вкладываются деньги в рамках федеральных программ, на Сахалине уменьшен транспортный налог и повышены социальные выплаты. В Хабаровском крае всё ограничивается обещаниями, по-прежнему не решены проблемы дольщиков, детей сирот и так далее.
Конечно, финансовый документ будет не раз корректироваться с учетом финансовых поступлений из Москвы, но не стоит забывать, что с приходом к власти Фургала регион добровольно отказался от участия в ряде федеральных программ. По оценкам экспертов в результате этого региональный бюджет потерял порядка 7 миллиардов рублей. Политика экономии бюджетных средств, которую иначе как скупостью местных властей не назовёшь, привела к сокращению ассигнований из федерального бюджета. Если закон 2019 года предусматривал поступление средств федерального бюджета в размере 21 384 миллионов рублей, то по итогам первого чтения в проекте бюджета 2020 года эта цифра сократилась до 20 673 миллионов.
Даже несмотря на то, что бюджет следующего года останется социально-ориентированном, ни о каком развитии речи не идёт, точек роста экономики нет или они не определены. «Не при наших доходах», — отметил на прошедшем на днях заседании Законодательной думы депутат-единоросс Геннадий Мальцев, представитель ещё одной партии отметил, что бюджет Хабаровского крае в том виде, который есть, это волюнтаризм — «куда хотят — прячут, когда хотят — используют».
В регионе, который готов тратить десятки миллионов на груду камней и пиар, но при этом не может разобраться с долгами и предложить действенных мер по улучшению социально-экономической ситуации, повышение качества жизни населения невозможно. В результате поспешных решений страдает бизнес, сокращаются рабочие места, народ уезжает в поисках лучшей жизни. Как правильно отметил Сергей Фургал, выступая перед депутатами, «кредит доверия людей может закончиться в любой момент» и, кажется, ждать осталось недолго.