В Хабаровском крае сократят расходы на социальную сферу

Покрывается дефицит кредитами, которые берутся в частных банках под огромные проценты, что только ухудшает и без того непростую финансовую ситуацию в регионе. Если быть более точными, то обслуживание займов отбирает у краевой казны уже более 4 миллиардов рублей в год, но сокращать размер государственного долга власти не планируют. По подсчётам Министерства финансов для радикального решения проблемы из бюджета в следующем году пришлось бы изъять около 17 % планируемых доходов, а значит, не выполнить все обязательства перед населением.