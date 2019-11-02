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Posted 2 ноября 2019, 11:02

Published 2 ноября 2019, 11:02

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Взрыв

Во Владивостоке прогремел мощный взрыв на территории школы, есть пострадавшие

2 ноября 2019, 11:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi. Взрыв
Сюжет
Эксклюзив
Мощный взрыв прогремел вечером в субботу, 2 ноября, на территории общеобразовательной школы во Владивостоке, есть пострадавшие, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В редакцию информационного агентства обратились жители дома N 5 по улице Полярной. По их словам, около 19 часов 2 ноября на территории общеобразовательной школы N 45 прогремел взрыв, который было слышно даже в квартирах за закрытыми окнами.

По предварительным данным, в результате случившегося пострадала женщина.

«Женщина подняла какой-то предмет во дворе школы, и он взорвался у нее в руках, — рассказала корреспонденту информагентства жительница дома по улице Полярной Марина П. — Очевидцы случившегося вызвали скорую помощь. Медики прибыли через 20 минут и забрали несчастную в больницу. Насколько серьезно она ранена — неизвестно: человек был в шоке, но известно, что серьезно повреждена рука».

По словам Марины, после случившегося жители дома N 5, который расположен буквально в нескольких метрах от школы, попытались вызвать на место происшествия полицию, чтобы сотрудники правоохранительных органов оцепили опасную территорию и внимательно ее осмотрели: люди переживают, что во дворе школы могут находиться и другие взрывоопасные предметы. Однако дозвониться в полицию они не смогли и обратились в СМИ.

В настоящее время подробности происшествия уточняются.

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