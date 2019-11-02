Во Владивостоке прогремел мощный взрыв на территории школы, есть пострадавшие

По словам Марины, после случившегося жители дома N 5, который расположен буквально в нескольких метрах от школы, попытались вызвать на место происшествия полицию, чтобы сотрудники правоохранительных органов оцепили опасную территорию и внимательно ее осмотрели: люди переживают, что во дворе школы могут находиться и другие взрывоопасные предметы. Однако дозвониться в полицию они не смогли и обратились в СМИ.