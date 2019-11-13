В Приморье будут судить водителя фуры, раздавившей женщину и ребёнка на упавшем мосту

Posted 13 ноября 2019, 02:44
Published 13 ноября 2019, 02:44
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Разбирательство по 5 части 264 статьи УК РФ ведётся в отношении 50-летнего мужчины — водителя фуры, которая в буквальном смысле раздавила малолитражку и тех, кто находился в салоне автомобиля, во время обрушения конструкции.
На расследование уголовного дела ушло около года. По данным Прокуратуры, трагическое происшествие случилось 26 октября 2018 года. Большегруз двигался в село Осиновка. Водитель фуры «Вольво» перевозил картофель (более 53 тонн) и заехал на мостовое сооружение под знак об ограничении массы в 20 тонн.
В какой-то момент мост начал рушиться прямо под движущимся по ним транспортным средствам. Из-за отката фура придавила Mazda Demio, которая ехала следом за ним. В легковушки находились женщина-водитель и её дочка 2015 года рождения. Обе получили травмы, не совместимые с жизнью, погибли мгновенно.
Приговор водителю фуры вынесет Михайловский районный суд.
В следственном управлении СК РФ добавили, что будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) должностных лиц, которые были ответственны за эксплуатацию моста.
Ранее РИА «Восток-Медиа» подробно писало об этой жуткой аварии, выжить в которой ни у женщины, ни у её дочки просто не было шансов выжить.