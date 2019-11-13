vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября 2019, 02:44

Published 13 ноября 2019, 02:44

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

В Приморье будут судить водителя фуры, раздавившей женщину и ребёнка на упавшем мосту

13 ноября 2019, 02:44
Сюжет
ДТП
В Приморье завершено расследование уголовного дела по резонансному ДТП в районе Осиновки, когда из-за обрушения моста скончались молодая женщина и её маленькая дочка, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Разбирательство по 5 части 264 статьи УК РФ ведётся в отношении 50-летнего мужчины — водителя фуры, которая в буквальном смысле раздавила малолитражку и тех, кто находился в салоне автомобиля, во время обрушения конструкции.

На расследование уголовного дела ушло около года. По данным Прокуратуры, трагическое происшествие случилось 26 октября 2018 года. Большегруз двигался в село Осиновка. Водитель фуры «Вольво» перевозил картофель (более 53 тонн) и заехал на мостовое сооружение под знак об ограничении массы в 20 тонн.

В какой-то момент мост начал рушиться прямо под движущимся по ним транспортным средствам. Из-за отката фура придавила Mazda Demio, которая ехала следом за ним. В легковушки находились женщина-водитель и её дочка 2015 года рождения. Обе получили травмы, не совместимые с жизнью, погибли мгновенно.

Приговор водителю фуры вынесет Михайловский районный суд.

В следственном управлении СК РФ добавили, что будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) должностных лиц, которые были ответственны за эксплуатацию моста.

Ранее РИА «Восток-Медиа» подробно писало об этой жуткой аварии, выжить в которой ни у женщины, ни у её дочки просто не было шансов выжить.

Материалы по теме
Шансов не было: при обрушении моста в Приморье погибли женщина и 3-летняя девочкаВ МДВ рассказали, что ждёт водителя фуры, обрушившей мост в ПриморьеВодителя фуры, под которым обрушился мост в Приморье, арестовали
#Новости#ДТП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика