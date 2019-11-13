В Приморье будут судить водителя фуры, раздавившей женщину и ребёнка на упавшем мосту

На расследование уголовного дела ушло около года. По данным Прокуратуры, трагическое происшествие случилось 26 октября 2018 года. Большегруз двигался в село Осиновка. Водитель фуры «Вольво» перевозил картофель (более 53 тонн) и заехал на мостовое сооружение под знак об ограничении массы в 20 тонн.