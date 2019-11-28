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Posted 28 ноября 2019, 02:32

Published 28 ноября 2019, 02:32

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

пистолет

Что за разборки? Мужчину застрелили в Приморье

28 ноября 2019, 02:32
Фото: Медиахолдинг 1Mi . пистолет
Сюжет
Убийство
В селе Барабаш Хасанского района Приморья в полицию поступило сообщение о том, в районе одной из улиц лежит раненый мужчина. Однако прибывшие на место медики смогли лишь констатировать его смерть. Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю корреспонденту агентства рассказали о том, что полицейские и другие компетентные ведомства отреагировали на сообщение о том, что в районе улицы Центральная в селе Барабаш Хасанского района лежит мужчина. Он был ранен. Соответствующие службы незамедлительно прибыли на место происшествия, однако спасти 37-летнего мужчину не удалось.

В Следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю пояснили, что мужчина скончался от огнестрельного ранения. В регионе возбуждено уголовное дело по факту убийства. На месте происшествия следователи опросили очевидцев, изъяли гильзы от патронов. И пытаются выяснить, кто совершил преступление.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в реке следователи нашли тело 17-летней девушки, которая до этого времени числилась в списке пропавших. В числе подозреваемых оказался 24-летний приморцев, который сначала отрицал свою причастность, но потом сознался в содеянном.

В СК уже организовали следственный эксперимент. Кадры с места событий были опубликованы в социальных сетях.

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#Новости#Владивосток#Убийство
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