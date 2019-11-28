Что за разборки? Мужчину застрелили в Приморье

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю корреспонденту агентства рассказали о том, что полицейские и другие компетентные ведомства отреагировали на сообщение о том, что в районе улицы Центральная в селе Барабаш Хасанского района лежит мужчина. Он был ранен. Соответствующие службы незамедлительно прибыли на место происшествия, однако спасти 37-летнего мужчину не удалось.