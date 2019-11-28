Что за разборки? Мужчину застрелили в Приморье

Posted 28 ноября 2019, 02:32
Published 28 ноября 2019, 02:32
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю корреспонденту агентства рассказали о том, что полицейские и другие компетентные ведомства отреагировали на сообщение о том, что в районе улицы Центральная в селе Барабаш Хасанского района лежит мужчина. Он был ранен. Соответствующие службы незамедлительно прибыли на место происшествия, однако спасти 37-летнего мужчину не удалось.
В Следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю пояснили, что мужчина скончался от огнестрельного ранения. В регионе возбуждено уголовное дело по факту убийства. На месте происшествия следователи опросили очевидцев, изъяли гильзы от патронов. И пытаются выяснить, кто совершил преступление.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в реке следователи нашли тело 17-летней девушки, которая до этого времени числилась в списке пропавших. В числе подозреваемых оказался 24-летний приморцев, который сначала отрицал свою причастность, но потом сознался в содеянном.
В СК уже организовали следственный эксперимент. Кадры с места событий были опубликованы в социальных сетях.