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Posted 29 ноября 2019, 01:10

Published 29 ноября 2019, 01:10

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

самолёт

Самолёт «Аэрофлота» из Москвы во Владивосток задержали из-за неисправности

29 ноября 2019, 01:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi . самолёт
Сюжет
Эксклюзив
Самолёт рейса su-1700, который следовал из Москвы во Владивосток, должен был прилететь в 07:40 в столицу Дальнего Востока в пятницу, 29 ноября. Однако вылет пришлось отложить из-за технической неисправности, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе Международного аэропорта Владивосток корреспонденту агентства подтвердили информацию о том, что рейс SU-1700 компании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Москвы во Владивосток, прилетает в задержкой в четыре часа. В Приморье пассажиры должны были оказаться в 07:40 пятницы, 29 ноября, однако прилетят они в регион только в 11:40 этого же дня.

По словам сотрудников аэропорта, возникла техническая неисправность, из-за чего рейс пришлось отложить на несколько часов. Однако пассажирам всё же удалось вылететь из Москвы во Владивосток.

«В 04:00 по местному времени пассажиры вылетели из Москвы во Владивосток. Сейчас они летят над Хабаровском. И в 11:40 уже окажутся в Приморье», — рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что сотрудники компании «Аэрофлот» из-за лишних двух килограммов не пустила на борт самолёта кота Виктора. История получила бурный общественный резонанс. Кота позвали на спортивные тренировки, а также хотели номинировать на премию. А в «Аэрофлоте» обнулили все бонусные мили хозяину домашнего питомца.

После этой истории сразу несколько ведомств начали создавать инструкции, которые напомнят приморцам о правилах перевозки животных.

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#Новости#Общество#Владивосток#Эксклюзив#Задержка рейса
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