Самолёт «Аэрофлота» из Москвы во Владивосток задержали из-за неисправности

В пресс-службе Международного аэропорта Владивосток корреспонденту агентства подтвердили информацию о том, что рейс SU-1700 компании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Москвы во Владивосток, прилетает в задержкой в четыре часа. В Приморье пассажиры должны были оказаться в 07:40 пятницы, 29 ноября, однако прилетят они в регион только в 11:40 этого же дня.