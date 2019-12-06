Государство победило стивидоров. В Находке начались закрытия угольных портов

Как сообщало РИА «Восток-Медиа», ранее источники в силовых структурах информировали о том, что федеральные правоохранители не согласовали продление контракта скандально известному руководителю департамента Росприроднадзора по Дальнему Востоку Альтаиру Тюменеву. Недовольство управлением Тюменева федеральный центр высказывал ранее, когда выяснилось, что в Приморье «добротой» Росприроднадзора открыто пользуются бизнес-структуры, работа которых чуть не привела к локальным экологическим бунтам. В ситуацию пришлось вмешаться лично главе Росприроднадзора Светлане Радионовой. В сентябре она приехала в Приморье и жёстко раскритиковала деятельность местного управления. Судя по принимаемым в последнее время решениям, глава федерального ведомства любые начинания доводит до конца.