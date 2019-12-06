Государство победило стивидоров. В Находке начались закрытия угольных портов

Posted 6 декабря 2019, 13:49
Published 6 декабря 2019, 13:49
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Исковое заявление в суд было подано транспортным прокурором Находки. Представитель надзорного органа выразил свой протест в отношении открытой перевалки угля в водоохранной зоне бухты Находка, где расположено предприятие.
Свидетелем обвинения выступал общественный инспектор Росприроднадзора Андрей Карпов.
Как стало известно из материалов дела, АО «Порт Восточные Ворота – Приморский завод» перегружало каменный уголь для транспортировки по морю по схеме «вагон – склад – судно».
Кроме того, на двух причалах сырье хранилось на открытых складах. В связи с этим прокурор потребовал приостановить деятельность предприятия по перегрузке каменного угля до оснащения причалов специальными сооружениями для охраны от загрязнения, а также до разработки и утверждения нормативов допустимых сбросов, получения согласования хозяйственной деятельности Росрыболовства и оборудования складских помещений на предприятии подпорными стенками.
Решением суда требования прокурора были частично удовлетворены, деятельность предприятия была приостановлена.
Отметим, что владельцем АО «Порт Восточные Ворота — Приморский завод» является судоремонтная компания «Приморский завод» под руководством Николая и Андрея Заварзиных.
Примечательно, что «Порт Восточные ворота-Приморский завод» позиционирует себя как предприятие, которое заботится об охране окружающей среды: так, в августе текущего года пресс-служба предприятия рапортовала о постоянном мониторинге состояния воздуха с помощью анализаторов пыли.
Сотрудники порта заявляют, что помимо качества воздуха производится контроль уровня шума и качества воды в б. Находка.
Вместе с тем, строгий, но справедливый суд посчитал, что таких мер по улучшению экологической обстановки явно недостаточно, и вынес суровый вердикт.
Напомним, о том, что с угольной пылью в Находке необходимо бороться, говорил даже президент Владимир Путин.
Финальным аккордом стало обращение приморского школьника Андрея Боля к президенту Владимиру Путину во время прямой линии. После того, как глава государства взял проблему с угольной пылью под личный контроль, некоторые добропорядочные предприятия действительно предприняли серьезные меры по решению угольной проблемы. Но, по всей видимости, не все.
Как сообщало РИА «Восток-Медиа», ранее источники в силовых структурах информировали о том, что федеральные правоохранители не согласовали продление контракта скандально известному руководителю департамента Росприроднадзора по Дальнему Востоку Альтаиру Тюменеву. Недовольство управлением Тюменева федеральный центр высказывал ранее, когда выяснилось, что в Приморье «добротой» Росприроднадзора открыто пользуются бизнес-структуры, работа которых чуть не привела к локальным экологическим бунтам. В ситуацию пришлось вмешаться лично главе Росприроднадзора Светлане Радионовой. В сентябре она приехала в Приморье и жёстко раскритиковала деятельность местного управления. Судя по принимаемым в последнее время решениям, глава федерального ведомства любые начинания доводит до конца.