Россия на грани нового кризиса? Что ждет страну дальше и как жить простым людям

Интересно, что Россия не одно такое государство, которое стремится к накопительству. Норвегия сейчас обладает таким суверенным фондом, что он почти является народным достоянием – его объем более 1 триллиона долларов. Но в отличии от нашей страны там эти деньги работают, а не лежат без дела. Так, фонд сам зарабатывает – в 2016 году его доходность превысила 13,5 процентов, а остальные средства фонда пошли на снижение налогов. Именно поэтому Норвегия грамотно показывает, как не просто копить деньги, но и как их с умом тратить и направлять на дело.