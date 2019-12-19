Россия на грани нового кризиса? Что ждет страну дальше и как жить простым людям

Posted 19 декабря 2019, 00:21
Published 19 декабря 2019, 00:21
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По данным отчета доходы превысили расходы более, чем на 4,4 триллиона рублей. Эту сумму вполне можно было бы направить на увеличение Пенсионного фонда в 1,5 раза, но этого не случается, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «Новые Известия».
Также никто с этих средств не спешит снижать налоги или заниматься обновлением коммуникаций по всей стране. Нереализованные средства идут в кубышку и никуда не расходуются.
По информации из Международного валютного фонда Россия оказалась лишь на четвертом месте по количеству международных резервов. Впереди только Китай, Япония и Швейцария. Но при этом экономика нашей страны находится всего на 12 месте. Даже у Соединенных Штатов Америки запасов в загашнике в 4,2 раза меньше, чем у нас. А все потому что Россия копит на черный день и по мнению экспертов он настанет уже вот-вот.
Как заявляют аналитики, российские власти копят деньги на случай внезапного кризиса. Эти средства смогут держать на плаву экономику такой большой страны довольно долго.
Пока непонятно стоит ли бояться предстоящего кризиса, правда ли нам помогут накопленные деньги и что делать обычным гражданам: закупать консервы, рыть землянку или можно тратить на все подряд и перестать бояться.
Что нам угрожает?
Иностранные эксперты-экономисты пророчат России многочисленные войны, предел нефтяного рынка и даже кредитные пузыри. Некоторые же заявляют, что Россия скоро впадет в «суперкризис», а известный финансист в мире Нуриэль Рубини уже на протяжении нескольких лет заявляет, что кризис настанет во всем мире.
Руководство Международного валютного фонда акцентирует, что совсем скоро мировая экономика почти перестанет расти и может произойти дефолт. А министерство финансов Америки заявляет, что на данный момент Россия расположилась в очень опасном финансовом моменте, начиная с 2009 года.
Но специалисты России довольно позитивно смотрят на происходящее. По их мнение мир до сих пор еще не восстановился после 2008 года. И если же что-то произойдет с мировой экономикой, то Россия будет к этому готова лучше, чем 11 и 14 лет назад.
Центробанк также уверен, что ничего страшного в ближайшее будущее не произойдет. Так, инфляция варьируется в районе 4 процентов, а федеральный бюджет будет в 2019 году исполнен с профицитом.
Угрозы, которые «призывают» мировой кризис
Эксперты могут выделить несколько причин, по которым кризис все же может состояться. И если в Америке кризис просто ограничивает людей в обновлении авто или жилья, то в России граждане начинают просто выживать. Что будет с Российской экономикой пока не ясно. Кто-то считает, что страна уже находится буквально на грани кризиса из-за внутренних проблем, а кто-то думает, что Россия сильная и справится сама.
Но что бы ни случилось, россиянам придется затягивать свои пояса потуже: финансового благополучия ждать точно не стоит. И даже если кризис будет не сильно явным, то российская экономика будет расти очень медленно – около 2 процентов в год.
На 1 ноября текущего года резервный фонд страны составил 540,9 миллиардов, а этого более чем достаточно для покрытия 16 месяцев импорта. Интересно, что резервный фонд пополняется в основном покупкой валюты.
Между тем в стране действует правило, по которому доходы, полученные от продажи черного золота за цену, которая выше 41,6 доллара за один баррель, идут не в казну страны, а на покупку валюты, которая в свою очередь идет в запасы. Но специалисты не одобряют этот метод и считают, что нужно иначе использовать «свободные деньги».
Интересно, что Россия не одно такое государство, которое стремится к накопительству. Норвегия сейчас обладает таким суверенным фондом, что он почти является народным достоянием – его объем более 1 триллиона долларов. Но в отличии от нашей страны там эти деньги работают, а не лежат без дела. Так, фонд сам зарабатывает – в 2016 году его доходность превысила 13,5 процентов, а остальные средства фонда пошли на снижение налогов. Именно поэтому Норвегия грамотно показывает, как не просто копить деньги, но и как их с умом тратить и направлять на дело.
По данным, представляемым Счетной палатой, в 2018 году наша страна не нашла куда потратить 770 миллиардов рублей, а в 2019 году эта сумма достигла 1 триллиона рублей.
При этом специалисты заявляют, что направлять деньги в рост экономики постепенно «запуская» её темп, намного полезнее. Так как если войти в период кризиса с довольно мощным темпом роста, то можно не заметить, что он упадет на несколько десятков процентов.