Приморца лишили общения с собственным сыном

Posted 20 декабря 2019, 02:16
Published 20 декабря 2019, 02:16
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В управлении федеральной службы судебных приставов по региону корреспонденту агентства рассказали подробности произошедшего. Так, один из жителей Приморья расторг брак с бывшей супругой. По решению суда, их общий ребёнок остался с матерью. Отец мог участвовать в воспитании при помощи общения, однако женщина, по неизвестным причинам, решила помешать мужчине видеть своего собственного ребёнка.
В то время, когда житель Приморья хотел видеть своего сына, женщина придумывала различные предлоги. И никаких встреч не происходило. За дело взялись судебные приставы. Они ограничили женщину в праве выезда за пределы страны, а также вынесли постановление о принудительном приводе её в отдел судебных приставов. Женщина явилась. Там представители ведомства объяснили ей, что отец, по решению суда, имеет право видеть своего ребёнка. И препятствовать этому не стоит.
В итоге, после долгой разлуки долгожданная встреча отца с сыном всё же состоялась.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что у некоторых людей есть желание видеть своих детей после их определения места жительства с одним из родителей. А есть те, кто даже уклоняется от выплаты алиментов на содержание своего ребёнка. Так, в середине декабря в Михайловском районе Приморья женщина не выплачивала алименты на свою 11-летнюю дочь. Её объявили в федеральный розыск. Женщина, как позже оказалось, сменила место жительства, но найти её всё же удалось.