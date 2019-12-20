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Posted 20 декабря 2019, 02:16

Published 20 декабря 2019, 02:16

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

семья

Приморца лишили общения с собственным сыном

20 декабря 2019, 02:16
Фото: Медиахолдинг 1Mi. семья
Один из жителей Приморья развёлся с женой. У них остался общий ребёнок, который после развода проживал с матерью. Однако та, по неизвестным причинам, не желала общения сына с мужчиной. И ему пришлось пойти на радикальные меры, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В управлении федеральной службы судебных приставов по региону корреспонденту агентства рассказали подробности произошедшего. Так, один из жителей Приморья расторг брак с бывшей супругой. По решению суда, их общий ребёнок остался с матерью. Отец мог участвовать в воспитании при помощи общения, однако женщина, по неизвестным причинам, решила помешать мужчине видеть своего собственного ребёнка.

В то время, когда житель Приморья хотел видеть своего сына, женщина придумывала различные предлоги. И никаких встреч не происходило. За дело взялись судебные приставы. Они ограничили женщину в праве выезда за пределы страны, а также вынесли постановление о принудительном приводе её в отдел судебных приставов. Женщина явилась. Там представители ведомства объяснили ей, что отец, по решению суда, имеет право видеть своего ребёнка. И препятствовать этому не стоит.

В итоге, после долгой разлуки долгожданная встреча отца с сыном всё же состоялась.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что у некоторых людей есть желание видеть своих детей после их определения места жительства с одним из родителей. А есть те, кто даже уклоняется от выплаты алиментов на содержание своего ребёнка. Так, в середине декабря в Михайловском районе Приморья женщина не выплачивала алименты на свою 11-летнюю дочь. Её объявили в федеральный розыск. Женщина, как позже оказалось, сменила место жительства, но найти её всё же удалось.

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#Новости#Общество#Владивосток#Судебные приставы
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