Приморца лишили общения с собственным сыном

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что у некоторых людей есть желание видеть своих детей после их определения места жительства с одним из родителей. А есть те, кто даже уклоняется от выплаты алиментов на содержание своего ребёнка. Так, в середине декабря в Михайловском районе Приморья женщина не выплачивала алименты на свою 11-летнюю дочь. Её объявили в федеральный розыск. Женщина, как позже оказалось, сменила место жительства, но найти её всё же удалось.