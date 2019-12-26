Картина дня в Приморье: штормовой ветер, новый начальник УгРо и «дело Коваля»

Posted 26 декабря 2019, 13:52
Published 26 декабря 2019, 13:52
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Испытание на прочность
В последние дни уходящего года погода решила испытать на прочность приморцев: в ближайшие сутки синоптики обещают жителям края морозы и сильный северный ветер до 25 м/с. В четверг, 26 декабря, в регионе резко похолодало. В столице Приморья также ожидаются трескучие морозы, ночью до -18 °С, и штормовой ветер, который стихнет лишь к вечеру пятницы 27 декабря.
Новый главный сыщик Приморья
В Приморье назначен новый начальник управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю, им стал юрист по образованию Дмитрий Полоскин. Приказ о назначении Дмитрия Полоскина подписал министр внутренних дел Российской Федерации. Предыдущий начальник регионального УгРо Андрей Миляев был задержан в июле 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий.
"Дело Коваля"
Общественность Приморья пристально следит за судьбой 29-летнего осужденного, бывшего офицера Дмитрия Коваля, зверски избитого в колонии. Здоровью мужчины был нанесен огромный вред: сломан нос, челюсть, ребра, пальцы рук, зафиксированы множественные травмы. В настоящее время "дело Коваля" находится на контроле в прокуратуре Приморского края и Приморской Общественной наблюдательной комиссии.