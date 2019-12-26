Картина дня в Приморье: штормовой ветер, новый начальник УгРо и «дело Коваля»

В последние дни уходящего года погода решила испытать на прочность приморцев: в ближайшие сутки синоптики обещают жителям края морозы и сильный северный ветер до 25 м/с. В четверг, 26 декабря, в регионе резко похолодало. В столице Приморья также ожидаются трескучие морозы, ночью до -18 °С, и штормовой ветер, который стихнет лишь к вечеру пятницы 27 декабря.