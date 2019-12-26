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Posted 26 декабря 2019, 13:52

Published 26 декабря 2019, 13:52

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Картина дня в Приморье: штормовой ветер, новый начальник УгРо и «дело Коваля»

26 декабря 2019, 13:52
Самые интересные события четверга – в обзоре РИА «Восток-Медиа»

Испытание на прочность

В последние дни уходящего года погода решила испытать на прочность приморцев: в ближайшие сутки синоптики обещают жителям края морозы и сильный северный ветер до 25 м/с. В четверг, 26 декабря, в регионе резко похолодало. В столице Приморья также ожидаются трескучие морозы, ночью до -18 °С, и штормовой ветер, который стихнет лишь к вечеру пятницы 27 декабря.

Новый главный сыщик Приморья

В Приморье назначен новый начальник управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю, им стал юрист по образованию Дмитрий Полоскин. Приказ о назначении Дмитрия Полоскина подписал министр внутренних дел Российской Федерации. Предыдущий начальник регионального УгРо Андрей Миляев был задержан в июле 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий.

"Дело Коваля"

Общественность Приморья пристально следит за судьбой 29-летнего осужденного, бывшего офицера Дмитрия Коваля, зверски избитого в колонии. Здоровью мужчины был нанесен огромный вред: сломан нос, челюсть, ребра, пальцы рук, зафиксированы множественные травмы. В настоящее время "дело Коваля" находится на контроле в прокуратуре Приморского края и Приморской Общественной наблюдательной комиссии.

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