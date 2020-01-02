vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 января 2020, 23:52

Published 1 января 2020, 23:52

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

больница

Уникальную операцию провели приморские врачи 97-летней старушке

1 января 2020, 23:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi. больница
Сюжет
Касается каждого
Уникальную операцию провели приморские врачи. Специалисты поставили на ноги 97-летнюю пенсионерку с переломом шейки бедра, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали в администрации региона, пациентом «тысячекоечной» больницы во Владивостоке 96-летняя женщина стала после неудачного падения. Ей поставили диагноз — перелом шейки бедренной кости. В ходе полуторачасовой операции врачи поменяли пациентке тазобедренный сустав, тем самым дали возможность ходить.

Спустя всего семь дней после хирургического вмешательства старушка начала двигаться по палате с полной нагрузкой на обе ноги. На данный момент женщина уже перемещается по коридору сама и готовится к выписке. К слову, в ходе реабилитации пенсионерка отметила день рождения — ей исполнилось 97 лет.

Врач травматолог-ортопед, заведующий травматологическим отделением Роман Костив рассказал, что проведение такого рода операцией в возрасте старше 90 лет можно смело считать уникальным событием. Коллектив больницы желает женщины крепкого здоровья.

Отметим, что забота о пациентах любого возраста — одна из целей национального проекта «Здравоохранение».

Материалы по теме
Гигантскую опухоль удалили трёхмесячной девочке в Приморье Делимся настроением: приморский врач-невролог снял новогодний клипВрачи рассказали о состоянии здоровья пострадавшей во Владивостокском цирке
#Новости#Общество#Владивосток#Касается каждого#Операция#Здоровье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика