Уникальную операцию провели приморские врачи 97-летней старушке

Posted 1 января 2020, 23:52
Published 1 января 2020, 23:52
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как корреспонденту агентства рассказали в администрации региона, пациентом «тысячекоечной» больницы во Владивостоке 96-летняя женщина стала после неудачного падения. Ей поставили диагноз — перелом шейки бедренной кости. В ходе полуторачасовой операции врачи поменяли пациентке тазобедренный сустав, тем самым дали возможность ходить.
Спустя всего семь дней после хирургического вмешательства старушка начала двигаться по палате с полной нагрузкой на обе ноги. На данный момент женщина уже перемещается по коридору сама и готовится к выписке. К слову, в ходе реабилитации пенсионерка отметила день рождения — ей исполнилось 97 лет.
Врач травматолог-ортопед, заведующий травматологическим отделением Роман Костив рассказал, что проведение такого рода операцией в возрасте старше 90 лет можно смело считать уникальным событием. Коллектив больницы желает женщины крепкого здоровья.
Отметим, что забота о пациентах любого возраста — одна из целей национального проекта «Здравоохранение».