Уникальную операцию провели приморские врачи 97-летней старушке

Спустя всего семь дней после хирургического вмешательства старушка начала двигаться по палате с полной нагрузкой на обе ноги. На данный момент женщина уже перемещается по коридору сама и готовится к выписке. К слову, в ходе реабилитации пенсионерка отметила день рождения — ей исполнилось 97 лет.