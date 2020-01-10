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Posted 10 января 2020, 07:08

Published 10 января 2020, 07:08

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

больница

И тебя вылечат: новые подробности скандала со стоматологом в Приморье

10 января 2020, 07:08
Фото: Медиахолдинг 1Mi. больница
Сюжет
Больница
В Приморье отправили на судебно-медицинское обследование женщину, которая обвинила врача-стоматолога в побоях. В компетентных ведомствах продолжают выяснять, кто виноват в случившемся. Об этом сообщает «Восток-Медиа».

По данным РИА Новости, жительницу региона, которая обвинила врача-стоматолога в побоях, отправили на судебно-медицинское обследование. Пока в полиции и в следственном комитете выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в социальных сетях женщина рассказала о конфликте со стоматологом. Она пришла с ребёнком в частную клинику. А потом врач якобы сломал ей пальцы. Инцидентом заинтересовались в региональном следственном комитете. По факту произошедшего была организована доследственная проверка.

На текущей неделе в сети распространили записи с камер видеонаблюдения. Там был показан конфликт между врачом и пациенткой. Опубликовали авторы и комментарий врача, который поясняет, что якобы женщина требовала вырвать зуб ребёнку. Но врач не нашёл показаний для удаления зуба. В итоге, женщина взяла телефон у своего мужа и начала снимать всё на камеру мобильного телефона. Судя по кадрам, врач пытался остановить женщину. Он выхватил из её рук телефон, однако никаких телесных повреждений он ей, возможно, не нанёс. Компетентные ведомства продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

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#Новости#Общество#Больница#Владивосток#Врач
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