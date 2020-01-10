И тебя вылечат: новые подробности скандала со стоматологом в Приморье

На текущей неделе в сети распространили записи с камер видеонаблюдения. Там был показан конфликт между врачом и пациенткой. Опубликовали авторы и комментарий врача, который поясняет, что якобы женщина требовала вырвать зуб ребёнку. Но врач не нашёл показаний для удаления зуба. В итоге, женщина взяла телефон у своего мужа и начала снимать всё на камеру мобильного телефона. Судя по кадрам, врач пытался остановить женщину. Он выхватил из её рук телефон, однако никаких телесных повреждений он ей, возможно, не нанёс. Компетентные ведомства продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.